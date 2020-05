Microsoft Italia nomina Giacomo Frizzarin Direttore Small, Medium and Corporate

Microsoft Italia ha annunciato la nomina di Giacomo Frizzarin come Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate e la sua entrata nel Leadership Team della filiale.

Classe 1974, Giacomo Frizzarin è laureato in Ingegneria presso l’Università di Padova e ha un Executive MBA presso l’Università Bocconi di Milano. È entrato in Microsoft nel 2015, e prima di questa nomina, spiega una nota, era alla guida del team di vendita nei mercati Retail e Telecomunicazioni nella Divisione Enterprise Partner Group, dove ha realizzato progetti importanti progetti d’innovazione in ambito Cloud, AI e Mixed Reality. Prima di entrare in Microsoft, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, sia in Italia sia a livello internazionale, in HP, Cisco, Autodesk e Nokia.

Nel nuovo ruolo, Frizzarin avrà il compito prioritario di promuovere la trasformazione digitale del segmento delle PMI (piccole e medie imprese), che rappresenta il 99% delle imprese in Italia, attraverso l’adozione delle varie piattaforme di Microsoft per il Cloud (Azure), il modern workplace (Microsoft 365) e la gestione di attività, clienti e risorse (Dynamics 365). In quest’ambito nel corso dell’ultimo anno Microsoft ha tra l’altro lanciato il progetto Ambizione Italia per le PMI, realizzando anche l’eBook “Ambizione Italia per le PMI: storie di innovazione digitale e Made-in-Italy” in collaborazione con alcuni partner Microsoft con l’obiettivo di supportare l’innovazione delle piccole e medie realtà del Paese grazie alla condivisione di best practice.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di questo team con l’obiettivo di facilitare alle PMI l’accesso alle tecnologie e supportare la trasformazione digitale del sistema economico italiano. In questo momento di emergenza il Cloud Computing sta confermando il proprio ruolo cruciale nell’aiutare le imprese a rimanere operative e a garantire la continuità dei propri servizi, ripensando le modalità di lavoro e i modelli di business. Grazie anche al supporto del nostro ecosistema di partner, ben radicato su tutto il territorio nazionale e con expertise diversificate nei vari settori industriali, sono sicuro che riusciremo a trasformare le sfide in opportunità e a contribuire alla crescita del Made in Italy”, dichiara nel comunicato Giacomo Frizzarin.