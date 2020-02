TeamSystem e MpO & Partners hanno finalizzato un accordo che vedrà i due player collaborare allo sviluppo di progetti di consulenza strategica per la crescita degli studi professionali. La nuova partnership prevede la creazione di una sinergia tra le due società con l’obiettivo di fornire un’ampia gamma di servizi di consulenza necessari per il perfezionamento di eventuali cessioni, acquisizioni e aggregazioni di studi professionali che si avvalgono dei software gestionali targati TeamSystem.

L’attività di consulenza si estende in diversi campi specifici, come quello legale, finanziario e societario, e comprende lo scouting di nuove opportunità di business, oltre al supporto nell’individuazione degli strumenti di credito più idonei al perfezionamento delle relative operazioni.

TeamSystem può contare su una rete di oltre 550 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di 1,4 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme digitali e in Cloud. MpO & Partners vanta un’esperienza nelle M&A e nelle aggregazioni di studi professionali forte di oltre 500 operazioni gestite in qualità di Advisor.

“Lavoriamo ogni giorno a stretto contatto con aziende e professionisti alla creazione di progetti digitali sempre più mirati e di ultima generazione” ha commentato Daniele Lombardo, Direttore Marketing e Digital di TeamSystem. “Incrementare la competitività degli studi professionali italiani è uno dei nostri pillar strategici principali. La collaborazione che abbiamo perfezionato con MpO & Partners è perfettamente in linea con questa filosofia e ci permette di arricchire la nostra value-proposition nel settore di riferimento”.

“L’acquisizione di uno studio, o la fusione con altri, o ancora l’aggregazione, si stanno affermando quali grandi opportunità per i professionisti che intendono governare il radicale processo di cambiamento in atto nel mondo delle professioni. Ma sono in pochi a conoscere i meccanismi di queste operazioni. Insieme a TeamSystem possiamo offrire al settore un’esperienza e un know-how che non hanno eguali” conclude Corrado Mandirola, AD di MpO & Partners.