Stando alle ultime previsioni di Gartner, l

. Si tratta del calo previsto più marcato tra tutte le tipologie di dispositivi analizzate periodicamente da Gartner. “Una tempesta perfetta di sconvolgimenti geopolitici, alta inflazione, fluttuazioni valutarie e interruzioni della supply chain hanno abbassato la domanda di dispositivi da parte di aziende e consumatori in tutto il mondo. A risentire maggiormente dell’impatto di tutti questi fattori sarà il mercato PC” ha affermato, analista senior director di Gartner. “Stimiamo infatti che la domanda di PC consumer diminuirà del 13,1% nel 2022 e precipiterà molto più velocemente della domanda di PC aziendali,Da una prospettiva regionale, si prevede che, a causa soprattutto dalla mancanza di domanda di PC da parte dei consumatori. L’invasione russa dell’Ucraina, l’aumento dei prezzi e l’indisponibilità dei prodotti a causa dei lockdown in CinaNel complesso, le spedizioni globali di dispositivi (PC, tablet e telefoni cellulari) diminuiranno del 7,6%, con la Grande Cina e l’Europa orientale, inclusa l’Eurasia,Mentre le spedizioni globali del comparto mobile phone (compresi quindi anche i più economici feature phone) dovrebbero diminuire del 7,1% nel 2022,. A livello regionale, la Grande Cina sarà la più colpita, con le spedizioni di smartphone in calo addirittura del 18,3% sul 2021. A livello regionale, la Grande Cina ha guidato l’adozione degli smartphone 5G negli ultimi due anni. Tuttavia, questo crollo comporterà un calo del 2% delle spedizioni di smartphone 5G nel 2022 dopo la crescita del 65% fatta registrare nel 2021.“All’inizio dell’anno, il mercato degli smartphone 5G della Grande Cina avrebbe dovuto mostrare una crescita a due cifre”, ha affermato Atwal. “L’impatto della politica cinese di tolleranza zero contro il COVID-19 e i conseguenti lockdownUn gran numero di consumatori ha smesso di acquistare articoli non essenziali, inclusi gli smartphone 5G”. Nel 2022, Gartner prevede che le spedizioni di smartphone 5G in tutto il mondo ammonteranno a 710 milioni di unità. Sebbene si tratti di un aumento del 29% rispetto al 2021,“Il tasso di crescita è notevolmente diminuito rispetto a un aumento previsto del 47% all’inizio dell’anno, con una conseguente perdita di 95 milioni di spedizioni di modelli 5G”, continua Atwal.

Si prevede infine che la domanda di smartphone 5G aumenterà a un ritmo più rapido nel 2023. “Gran parte della migrazione al 5G avverrà di default, dal momento che gli utenti sostituiranno i vecchi smartphone 4G alla fine del loro ciclo di vita con smartphone compatibili con il 5G”, conclude Atwal.