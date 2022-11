Dopo aver visto la sua forza lavoro globale crescere di quasi il 70% durante la pandemia, le prospettive finanziarie sempre più fosche di Meta stanno per portare a pesanti perdite di posti di lavoro.

