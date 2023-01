Secondo le ultime stime di Canalys, nel quarto trimestre del 2022 le spedizioni di smartphone a livello mondiale sono diminuite del 17% rispetto all’anno precedente, mentre nell’intero 2022 sono calate dell’11% a 1,2 miliardi di unità, a testimonianza di un anno estremamente difficile per tutti i produttori. In netta controtendenza con questo andamento, Apple ha però riconquistato il primo posto nel quarto trimestre, raggiungendo la quota di mercato trimestrale più alta di sempre (25%), nonostante la contrazione della domanda e i problemi di produzione negli stabilimenti cinesi di Zhengzhou.

Samsung ha chiuso il trimestre al secondo posto con una quota di mercato del 20%, ma è stato il principale fornitore per l’intero anno. Xiaomi ha mantenuto il terzo posto nonostante la sua quota sia scesa all’11% nel quarto trimestre, soprattutto a causa delle difficoltà in India. OPPO e vivo completano la top five, con quote di mercato rispettivamente del 10% e dell’8%.

“I produttori di smartphone hanno faticato in un contesto macroeconomico difficile per tutto il 2022. Il quarto trimestre segna la peggiore performance annuale e del quarto trimestre degli ultimi dieci anni” ha dichiarato Runar Bjørhovde, analista di Canalys Research. “Il canale è molto cauto nell’accettare nuove scorte, il che ha contribuito a ridurre le spedizioni nel quarto trimestre. Sostenuta da forti incentivi promozionali da parte di venditori e canali, la stagione delle vendite natalizie ha contribuito a ridurre i livelli di inventario. Mentre la domanda di fascia medio-bassa è calata rapidamente nei trimestri precedenti, la domanda di fascia alta ha iniziato a mostrare debolezza nel quarto trimestre. La performance del mercato nel quarto trimestre del 2022 è in netto contrasto con il quarto trimestre del 2021, che invece aveva visto un’impennata della domanda e l’attenuarsi dei problemi di offerta”.

“I produttori affronteranno il 2023 con cautela, dando priorità alla redditività e alla protezione delle quote di mercato” ha aggiunto Le Xuan Chiew, analista di Canalys. “I fornitori stanno tagliando i costi per adattarsi alla nuova realtà del mercato. Costruire solide partnership con il canale sarà importante per proteggere le quote di mercato, poiché le difficili condizioni di mercato sia per i partner di canale, sia per i produttori possono facilmente portare a trattative estenuanti.”

Canalys prevede una crescita da piatta per il mercato degli smartphone nel 2023, con condizioni che dovrebbero rimanere difficili. “Anche se le pressioni inflazionistiche si attenueranno gradualmente, gli effetti dei rialzi dei tassi di interesse, dei rallentamenti economici e di un mercato del lavoro sempre più in difficoltà limiteranno il potenziale del mercato”, ha aggiunto Chiew. “Questo influirà negativamente sui mercati saturi e dominati dalla fascia medio-alta, come l’Europa occidentale e il Nord America. Anche se la riapertura della Cina migliorerà la fiducia dei consumatori e delle imprese nazionali, gli stimoli del governo dovrebbero mostrare i loro effetti solo tra sei-nove mesi e la domanda in Cina rimarrà difficile nel breve termine. Tuttavia, è probabile che alcune regioni cresceranno nella seconda metà del 2023, con il Sud-Est asiatico in particolare che dovrebbe registrare una certa ripresa economica e con la rinascita del turismo in Cina che contribuirà a trainare le attività commerciali”.