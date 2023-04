Da diversi trimestri il mercato mondiale dei PC (personal computer) aspetta un segnale di ripresa, ma anche nel primo trimestre 2023 questo segnale non si è visto, anzi. Secondo Canalys tra gennaio e marzo le consegne di desktop e notebook nel mondo sono state di 54 milioni di unità, diminuite addirittura del 33% rispetto al primo trimestre 2022, facendo segnare il quarto trimestre consecutivo di calo a doppia cifra.

La debolezza della stagione natalizia di fine 2022 si è quindi estesa anche ai primi mesi dell’anno nuovo: la domanda rimane fiacca, e il canale mantiene come prima priorità quella di smaltire le scorte.

Delle categorie di prodotto, i notebook sono calati del 34% (41,8 milioni di unità), i desktop “solo” del 28% a 12,1 milioni di unità. La buona notizia è che Canalys si aspetta che questo sarà il trimestre peggiore dell’anno, e che la ripresa inizierà nella seconda metà del 2023, guadagnando poi ulteriore forza nel 2024.

“Molti dei problemi che hanno colpito il settore nella seconda metà del 2022 si sono estesi alla prima parte del 2023”, commenta Ishan Dutt, Senior Analyst di Canalys.

Operatori di canale, 4 su 10 hanno più di 5 settimane di scorte

“Gli operatori di canale ci riferiscono che i loro livelli di scorte si stanno riducendo, ma rimangono alti come numeri assoluti: il 39% di loro segnala oltre 5 settimane di scorte”, aggiunge Dutt.



Intanto la domanda in tutti i segmenti del mercato consumer rimane bassa, e ulteriori fattori negativi sono l’aumento dei tassi d’interesse in USA ed Europa per i prestiti e l’alta inflazione. La prudenza rimane la prima priorità e una significativa ripresa si vedrà solo nel quarto trimestre 2023.

“Il mercato PC ha forti fondamentali che possono sostenere una crescita a lungo termine, con livelli di consegne più alti del pre-pandemia: una base installata molto più ampia, la transizione a Windows 11, le sostituzioni e la nuova domanda del settore digital education”.

Top 5 dei vendor, quello che è andato meglio è calato del 24%

Nella Top 5 dei fornitori (vedi tabella qui sotto), Lenovo mantiene la leadership con il 24% di quota di mercato, ma soffrendo un declino delle consegne del 30% a 12,7 milioni di consegne. HP si attesta al secondo posto con un calo meno pronunciato (-24%) a 12 milioni di unità. Dell al terzo posto scende del 31% a 9,5 milioni di consegne, scendendo sotto i 10 milioni per la prima volta in 5 anni. Apple ha registrato la peggiore performance (-46%) con 4 milioni di Mac consegnati, e Asus è al quinto posto con 3,9 milioni di consegne, in calo del 29%.