MEGA International, azienda di software che opera a livello globale, ha annunciato di essere stata riconosciuta come medaglia d’oro e leader nel report Enterprise Architecture Data Quadrant del gennaio 2023 di SoftwareReviews, una divisione della società di ricerca e consulenza informatica Info-Tech Research Group. Il premio è basato sulle conoscenze collettive di utenti reali e il posizionamento si basa sulla loro soddisfazione per le caratteristiche del prodotto, l’esperienza del fornitore, le capacità e il “sentiment” suscitato.

Il report classifica i fornitori di software in base alle recensioni dei clienti. I dati vengono verificati per garantirne l’autenticità e poi confrontati con strumenti simili per creare una visione olistica e imparziale del panorama dei prodotti. L’Emotional Footprint rende il Data Quadrant di SoftwareReviews unico nel suo genere, in quanto è il risultato dell’insieme delle valutazioni emotive nelle aree del servizio, della negoziazione, dell’impatto del prodotto, della risoluzione dei conflitti e della strategia e innovazione.

SoftwareReviews ha nominato MEGA HOPEX Platform medaglia d’oro in quanto ha ricevuto un punteggio composito di 9,1/10, che rappresenta il risultato di soddisfazione generale degli utenti finali.

Ampiezza e qualità delle funzioni, usabilità e intuitività, supporto del fornitore, facilità di integrazione dei dati, facilità di amministrazione, facilità di personalizzazione, disponibilità di formazione di qualità, facilità di implementazione, strategia del prodotto e tasso di miglioramento sono le caratteristiche più importanti associate a MEGA HOPEX, che hanno portato a un 93% di piani di rinnovo da parte degli utenti. La piattaforma ha inoltre ottenuto i punteggi più alti di soddisfazione in aree che rappresentano le caratteristiche chiave del prodotto, tra cui:

Distribuzione del software

Architettura di processo

Gestione dell’archivio

Analisi e reportistica

Visualizzazione dei dati GIS

Valutazione del rischio e delle frodi

Gestione del progetto

Compatibilità con PCI e EMV

Gestione dei documenti

MEGA HOPEX ha ricevuto un punteggio elevato di +90 per quanto riguarda l’Emotional Footprint, con punteggi elevati per la produttività, il miglioramento delle prestazioni, il risparmio di tempo e l’efficacia del servizio e del prodotto.