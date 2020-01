Il mercato PC torna a crescere dopo sette anni di declino

Dopo anni di rallentamento, il mercato PC torna a crescere. Le società di ricerca Gartner e IDC hanno dichiarato questa settimana che le vendite di PC sono cresciute durante il quarto trimestre 2019, portando in positivo l’andamento dell’intero anno.

adv Prendere decisioni strategiche informate grazie a Business Intelligence e Analytics Board International - SCARICA LE GUIDE >> Una piattaforma di BI e Analytics deve offrire ai decision maker tutti gli strumenti necessari per migliorare l'efficienza e individuare nuove opportunità prima della concorrenza. Presentiamo una serie di preziose risorse e ricerche in Pdf per approfondire questo argomento da un punto di vista tecnico e strategico.

Secondo i dati di Gartner le vendite di PC sono cresciute del 2,3 percento nel quarto trimestre 2019, raggiungendo i 70,6 milioni di unità, e i 261 milioni di unità per l’intero anno. Le vendite sono state influenzate dalla fine del supporto per Windows 7, che ha spinto le aziende a investire in nuovo hardware. La società di ricerca ha sottolineato che le vendite effettive avrebbero potuto essere molto più elevate se non fosse stato per la carenza di CPU Intel.

“Il mercato dei PC ha registrato una crescita per la prima volta dal 2011, guidato dalla vivace domanda di aggiornamenti di Windows 10, in particolare negli Stati Uniti, in EMEA e in Giappone”, ha dichiarato Mikako Kitagawa, analista senior di Gartner. “Prevediamo che questa crescita continuerà anche dopo la fine del supporto di Windows 7, prevista per questo mese, poiché molte aziende in regioni emergenti come la Cina, l’Eurasia e l’Asia/Pacifico non hanno ancora fatto l’aggiornamento”.

Le stime di IDC concordano sull’andamento positivo. Secondo IDC, nel 2019 le vendite di PC sono cresciute del 2,7% a livello globale, chiudendo sette anni consecutivi in calo dal 2012 a oggi. L’ultimo trend positivo fu nel 2011, quando il mercato dei PC registrò una crescita dell’1,7%.

“Il 2019 è stato un anno movimentato nel mondo dei PC, che ha registrato una crescita impressionante e ha chiuso sette anni consecutivi di contrazione del mercato”, ha dichiarato Ryan Reith, vice presidente del programma Worldwide Mobile Device Tracker di IDC. “Il mercato dovrà ancora affrontare molte sfide, ma questo è un chiaro segnale che il mercato PC è ancora vivo, nonostante l’interesse per i fattori di forma emergenti e la continua domanda di mobile computing”.

I leader di mercato

IDC ha osservato che i tre principali produttori di PC – Lenovo, HP e Dell – hanno colto l’opportunità di consolidare le proprie quote, conquistando il 65% del mercato. A livello globale Lenovo è ancorasi conferma il primo fornitore di PC, con il 24,8 percento di share, seguito da HP (23,9 percento) e Dell (17,4 percento). Tutti e tre le aziende hanno registrato eccellenti guadagni nel quarto trimestre 2019. Le vendite di unità Dell sono aumentate di quasi l’11%, secondo le stime di IDC.

Le stime preliminari rilasciate da Gartner sono quasi identiche. Anche secondo Gartner nel 2019 Lenovo è stato il primo produttore mondiale di PC, con una quota di mercato del 24,1%. HP è al secondo posto con il 22,2% e Dell al terzo posto con il 16,78%.