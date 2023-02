Sostenere economicamente le imprese europee più innovative. Questo l’obiettivo che si sono dati cinque stati membri dell’UE e il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (Banca Europea per gli Investimenti, Fondo Europeo per gli Investimenti) firmando il mandato per l’European Tech Champions Initiative (ETCI). Si tratta di un fondo di fondi che convoglierà verso promettenti aziende europee il capitale necessario per affrontare le fasi avanzate di crescita.

Spesso le start-up tecnologiche europee si trovano nella condizione di non disporre di risorse finanziarie sufficienti per competere su scala globale e sono quindi costrette a trasferirsi oltreoceano o ad essere acquisite da concorrenti extra continentali. Riuscendo a colmare questo gap di scale-up, si potrebbe creare un rilevante numero di posti di lavoro altamente qualificati e anche stimolare la crescita.

Sostegni per importi superiori ai 50 milioni di euro

L’ETCI sonderà i mercati europei del venture capital per colmare le lacune nella disponibilità di finanziamenti, in particolare per le aziende che cercano di raccogliere importi superiori a 50 milioni di euro. Inoltre, contribuirà a fare in modo che gli investitori istituzionali europei in modo che possano diversificare i loro portafogli, mantenendo così un flusso continuo di finanziamenti alle scale-up europee. Sarà questa dinamica positiva e autosufficiente nel panorama europeo dell’alta tecnologia ad alimentare l’innovazione e l’imprenditorialità locali.

“Le imprese innovative devono poter trovare il capitale azionario di cui hanno bisogno proprio qui in Europa – ha dichiarato Marjut Falkstedt, direttore generale del FEI – In qualità di gestore dell’ETCI, utilizzeremo le nostre dimensioni e la nostra esperienza per alimentare un ecosistema sostenibile di crescita in fase avanzata in grado di sostenere l’innovazione nazionale”.

Impegni di fondi per 3,75 miliardi di euro

Elemento cardine dell’iniziativa paneuropea Scale Up, presentata nel febbraio 2022 a Parigi durante un vertice organizzato sotto la presidenza francese del Consiglio dell’UE, ETCI metterà in comune le risorse pubbliche degli Stati membri partecipanti e del Gruppo BEI per effettuare investimenti significativi in fondi di venture capital su larga scala. Questi, a loro volta, forniranno i finanziamenti da destinare alla crescita dei campioni europei del settore tecnologico.

Gestito dal Fondo europeo per gli investimenti, per il periodo iniziale di sottoscrizione l’ETCI ha ottenuto impegni da 1 miliardo di euro ciascuna da Spagna, Germania e Francia, di 150 milioni di euro dall’Italia e di 100 milioni di euro dal Belgio. Dal canto suo, il Gruppo BEI ha stanziato altri 500 milioni di euro, portando così il totale a 3,75 miliardi di euro. Si prevede che le dimensioni del fondo cresceranno ulteriormente con gli impegni futuri.

“Condividiamo questa iniziativa in cui l’Europa lavora in sinergia per mobilitare capitali pubblici e privati al fine di sostenere la crescita dei futuri campioni dell’innovazione digitale – ha dichiarato Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana . Ci auguriamo che l’Italia, da sempre uno dei principali partner del FEI, possa trarre da questo progetto il giusto impulso per lo sviluppo di questo settore imprenditoriale