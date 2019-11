Customer experience, internazionalizzazione, e-commerce, social media e digital marketing, integrazione di canali di vendita fisici e digitali, pagamenti elettronici e programmi di fidelizzazione e concorsi digital e tanto altro ancora. Oggi tutto questo in Var Group si dice con una parola sola: Adiacent.

“Adiacent è un’azienda completamente dedicata all’esperienza del consumatore finale, cioè tutto quell’insieme di interfacce o touchpoint e soluzioni che legano l’impresa ai propri clienti, utenti e azionisti. Parliamo quindi di app, e-commerce e retail passando anche per gli strumenti di lavoro offerti ai dipendenti, ai canali non proprietari come ad esempio i social network e i marketplace, il tutto legato dal sottile filo dell’analisi dei dati”, commenta in un comunicato Paola Castellacci, Amministratore Delegato di Adiacent.

Adiacent è il primo partner europeo di Alibaba.com, specifica il comunicato, ed è composta da un team di 200 persone, 8 sedi in Italia e una sede a Shanghai, e un giro d’affari di oltre 15 milioni di euro. Collabora da anni con molti vendor attivi sul mercato italiano tra cui Adobe, Microsoft, Liferay, IBM, HCL, Apple, Facebook e Google, supportando le imprese nella progettazione di canali di vendita digitali e soluzioni per coinvolgere i propri consumatori.

Questo grazie al fatto che Adiacent integra competenze puramente informatiche, come gli analytics, l’intelligenza artificiale, la blockchain e tecnologie evolute con competenze di marketing e creative realizzando progetti dai risultati misurabili e tracciabili.

Adiacent ha inoltre annunciato di aver acquisito il 100% del capitale di 47Deck, società con sedi a Reggio Emilia, Roma e Milano, Silver Solutions Partner di Adobe e specializzata nello sviluppo e realizzazione di progetti digital appunto attraverso le piattaforme Adobe Marketing Cloud. Questa operazione permetterà ad Adiacent di rafforzare il posizionamento nei settori del digital media e digital marketing, appunto grazie alle competenze di 47Deck sui progetti basati su Adobe per il mercato enterprise.