Le spedizioni globali di PC e tablet sono in forte calo, ma riprenderanno nel 2024 secondo un nuovo studio di IDC. Si prevede che le spedizioni di PC tradizionali diminuiranno del 12,8% a 305,3 milioni di unità nel 2022, mentre quelle dei tablet diminuiranno del 6,8% a 156,8 milioni di unità. Il mercato combinato di PC e tablet diminuirà del 2,6% nel 2023 prima di tornare a crescere nel 2024.

IDC attribuisce le prospettive ridotte all’inflazione, all’indebolimento dell’economia globale e all’impennata degli acquisti negli ultimi due anni. La domanda degli utenti consumer è rallentata, quella legata a scuola e istruzione è stata ampiamente soddisfatta e la domanda delle imprese è calata a causa del peggioramento delle condizioni macroeconomiche.

La nuova previsione fa parte del Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di IDC, che raccoglie dati di analisi delle tendenze storiche e previsionali da oltre 90 paesi. IDC distingue tra PC tradizionali (inclusi desktop, notebook e workstation) e tablet (inclusi tablet rimovibili e tablet slate). Con l’aumento dei venti economici contrari, la disponibilità all’acquisto da parte dei consumatori peggiorerà, provocando contrazioni nel mercato consumer per i prossimi sei trimestri, ha affermato in una nota alla stampa Linn Huang, vicepresidente della ricerca per dispositivi e display di IDC.

“La ripresa economica in tempo per il prossimo importante ciclo di aggiornamento potrebbe stimolare una certa crescita negli ultimi anni della nostra previsione. Anche se i volumi non raggiungeranno i picchi della pandemia, prevediamo che il mercato consumer si orienterà verso le fasce più alte del mercato”, ha affermato Huang.

IDC prevede una crescita delle spedizioni dopo il 2023, mentre per il 2026 stima che le spedizioni totali saranno di circa 477,7 milioni di unità, di cui 269,3 milioni ai consumatori, 63,6 milioni al settore delle imprese, 75,9 milioni al settore delle PMI e 69 milioni al settore pubblico. Sebbene la domanda stia rallentando, le prospettive per le spedizioni rimangono al di sopra dei livelli pre-pandemia, ha affermato in una nota Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca per la mobilità di IDC.

“La domanda a lungo termine sarà guidata da una lenta ripresa economica combinata con un aggiornamento dell’hardware aziendale mentre il supporto per Windows 10 si avvicina alla fine. Si prevede che anche il settore educational e il lavoro ibrido diventeranno un pilastro che genererà volumi aggiuntivi”, ha affermato Ubrani.

Le spedizioni mondiali sono diminuite del 15,3% anno su anno a 71,3 milioni di unità nel secondo trimestre del 2022. È stato il secondo trimestre consecutivo di calo delle spedizioni dopo due anni di crescita. IDC ha notato che il calo è stato peggiore del previsto poiché l’offerta e la logistica sono ulteriormente peggiorate a causa dei lockdown in Cina e dei persistenti venti macroeconomici contrari.

Mentre Lenovo, HP Inc. e Dell Technologies hanno mantenuto le prime 3 posizioni tra i produttori di PC a livello globale, Apple è scivolata in quinta posizione a pari merito con ASUS. I ricercatori hanno attribuito questo scivolone a un calo della produzione durante il trimestre e, come conseguenza, Acer è salito al quarto posto durante il trimestre. Salvo ulteriori problemi di fornitura, IDC prevede che Apple aumenterà la sua produzione nella seconda metà dell’anno.

Il volume trimestrale di PC all’inizio della pandemia ha raggiunto il picco di 74,3 milioni nel secondo trimestre del 2020. I volumi pre-pandemia nel secondo trimestre del 2018 e nel 2019 erano rispettivamente di 62,1 milioni e 65,1 milioni di unità.