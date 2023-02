Mentre il settore dei PC è in crisi e Intel ha sofferto di vendite a dir poco disastrose nello scorso trimestre, anche le vendite dei PC client con chip AMD sono calate drasticamente (ben il 51% rispetto all’anno precedente), ma l’azienda è riuscita a ottenere un piccolo profitto nonostante simili numeri. Ma allora perché i prezzi delle GPU non stanno scendendo? In una call con gli investitori tenutasi martedì sera, l’amministratore delegato Lisa Su ha confermato che negli ultimi due trimestri AMD ha limitato la fornitura dei suoi chip grafici per bilanciare la domanda e l’offerta (ovvero per mantenere i prezzi alti e salvaguardare così i margini di profitto) e che farà lo stesso, seppur in maniera minore, nel primo trimestre del nuovo anno.

Con la fine della pandemia e l’aumento dell’inflazione, molte meno persone acquistano CPU, GPU e PC. Si tratta di una brusca inversione di tendenza rispetto a pochi mesi fa, quando aziende come Nvidia e AMD sfornavano schede grafiche il più rapidamente possibile per tenere il passo con il boom della domanda da parte dei miner di criptovalute e dei gamer su PC. Ora che il mining delle GPU è quasi morto, gli scaffali si riempiono di GPU invendute.

La strategia di spedire poche schede grafiche aiuta le aziende a mantenere i prezzi più alti per i loro prodotti, a evitare di ritrovarsi con inventario da smaltire e, allo stesso tempo, a favorire la vendita di prodotti di passata generazione ancora in magazzino, a loro volta messi sul mercato a prezzo scontato.

AMD, tra l’altro, non è l’unica a intraprendere questa rotta visto che anche Nvidia sembra aver scelto una strada simile, con le nuove schede grafiche GeForce RTX 4080 e RTX 4070 Ti vendute a prezzi ancora molto alte quando un po’ tutti, viste appunto le condizioni del mercato PC, si aspettavano un calo dei prezzi; la stessa Radeon RX 7900 XT di AMD, che online viene venduta tra i 900 e i 1200 euro a seconda della versione, ha prezzi molto superiori alle aspettative. Diversi analisti però si aspettano che con la diminuzione delle scorte e l’aumento della concorrenza, i prezzi delle schede grafiche tornino alla normalità, analogamente ai recenti aggiustamenti dei prezzi delle CPU.