Mercato PC, +25% nel Q4: il 2020 è il migliore anno degli ultimi sei

L’anno della pandemia è stato un anno molto positivo per il mercato mondiale dei pc, che ha fatto segnare la più grande crescita degli ultimi 10 anni (+11%), e il più grande volume di consegne dal 2014: quasi 300 milioni di desktop, notebook e workstation. Un risultato dovuto soprattutto a un eccezionale quarto trimestre (Q4), che ha fatto registrare oltre 90 milioni di unità consegnate e un incremento del 25% rispetto al Q4 del 2019, e del 13% rispetto al trimestre precedente, il Q3 del 2020.

Sono i dati del report “PC Analysis (sell-in shipments), January 2021” di Canalys, rilasciato ieri, che approfondendo i dati per tipo di prodotto, spiega che nel 2020 notebook e workstation sono cresciuti del 44% e rappresentano ormai il 79% dell’intero mercato pc (235 milioni di unità consegnate), a scapito di desktop e workstation desktop, in calo del 20% a 62 milioni di unità.

Quanto invece ai vendor, Lenovo è al primo posto per numero di unità consegnate sia nel quarto trimestre che nell’intero 2020, seguita nell’ordine da HP, Dell, Apple e Acer. Tutti i vendor della top 5 nel quarto trimestre 2020 hanno registrato il loro record trimestrale di consegne degli ultimi 5 anni.

Più precisamente, Lenovo ha consegnato 72,6 milioni di unità nell’intero 2020, crescendo del 12% (+29% nel Q4 rispetto al Q4 2019) e aggiudicandosi una quota di mercato del 24,5%. HP si colloca al secondo posto nell’anno con 67,6 milioni di consegne, crescita del 7% e quota di mercato 22,8%. Terzo posto per Dell, che grazie alla crescita del 27% nel Q4 ha superato i 50 milioni di unità consegnate nell’anno raggiungendo una quota di mercato del 16,9%. Forti crescite nel Q4 anche per Apple (+45%) e Acer (+38,6%), che raggiungono così rispettivamente 22,6 milioni e 20 milioni di consegne nel 2020. Apple nell’intero anno registra una crescita del 16,6% e una quota di mercato del 7,6%, Acer una crescita del 17,4% e una quota del 6,7%. La top 5 dei vendor rappresenta ormai il 78,5% dell’intero mercato per numero di unità consegnate.

“L’industria dei pc merita tutto questo successo”, commenta nel report Rushabh Doshi, Canalys Research Director. “Saremmo in una situazione ben diversa se tutto il settore, dai vendor alla supply chain al canale di distribuzione, non si fosse impegnato a fondo per soddisfare ogni singola domanda di prodotti. La trasformazione digitale che il mondo ha registrato nell’ultimo anno è senza precedenti, e i pc sono il cuore di questo cambiamento. Anche nella lotta al Covid-19 i pc stanno giocando un ruolo vitale, dallo studio del virus alla sintesi del vaccino, dal social monitoring alla distribuzione del vaccino. Sarà ben difficile dire che il pc è superato, come molti hanno detto qualche anno fa: il pc è qui per restare”.

“Il 2021 si preannuncia come un anno ancora più interessante per i pc”, aggiunge Ishan Dutt, Analyst di Canalys. “L’innovazione nei chipset, nei sistemi operativi, nella connettività e nei form factor sarà al centro della scena, man mano che l’industria dei pc si rivolge a una più ampia platea di clienti con nuovi comportamenti ed esigenze. I problemi di consegne continueranno ad affliggere il mercato nel breve termine ma ci aspettiamo che gran parte di questi problemi si risolveranno nella seconda metà del 2021”.