NetApp Italia, le azioni a sostegno di canale e clienti per Covid-19

In questo periodo di profonda incertezza a causa dell’epidemia Covid-19, anche NetApp sta mettendo in atto azioni straordinarie di sostegno a partner e clienti, che Salvatore Mari, Channel Alliances Sales Manager di NetApp Italia, ha spiegato in una nota.

Per quanto riguarda i clienti, “sappiamo che molti di loro hanno urgente bisogno di capacità aggiuntive per supportare migliaia di dipendenti che lavorano da remoto, preoccupandosi al contempo di gestire i loro data center quando l’accesso fisico alle infrastrutture è limitato”, scrive Mari. “Sia NetApp che i suoi partner hanno visto dei cambiamenti nei modelli di acquisto dei clienti, che si preparano a far fronte alle richieste di workload sulle loro applicazioni critiche”.

Dalla riallocazione di attrezzature allo spostamento dei prodotti negli uffici regionali, NetApp sta lavorando con i partner per garantire che infrastrutture necessarie per supportare i lavoratori da remoto siano disponibili. “Stiamo anche fornendo supporto ai clienti che sono già connessi al cloud pubblico per aiutarli ad accedere alle capacità aggiuntive per supportare l’aumento del loro carico di lavoro virtuale”.

L’azienda ha anche realizzato una guida che aiuta i partner a supportare i clienti nella valorizzazione e ottimizzazione delle soluzioni NetApp che hanno già negli ambiti data security, remote access e virtual desktop infrastructure.

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, per aiutare clienti e partner ad affrontare le sfide legate all’interruzione delle attività e ai pagamenti, NetApp ha messo in piedi un sistema di aiuti che include i seguenti punti:

– Estensione dei termini di credito dei partner di 30 giorni per i partner di acquisto diretto per gli ordini effettuati nei confronti di NetApp fino alla fine del mese di aprile.

– Estensione dei termini per il raggiungimento dei risultati nei programmi di incentivo dei partner, indipendentemente dal fatto che il cliente possa o meno ricevere la merce.

– Ritardo di tre mesi della prossima verifica di conformità e successivamente azione solo sulle promozioni.

– Proroga di sei mesi per tutte le certificazioni.

– Estensione del periodo per le richieste di rebate relative al programma NetApp di competitive displacement per garantire più tempo ai clienti per le loro implementazioni.

“ Supportiamo inoltre i partner che hanno finanziato attività di marketing di NetApp, fornendo un aiuto a coloro che hanno perso gli investimenti destinati a eventi o a workshop in loco, aiutandoli a spostare questi appuntamenti su piattaforme digitali”, scrive Mari. “NetApp è consapevole che si tratta di un modo di vendere completamente nuovo per molti professionisti, e ha quindi deciso di lanciare una nuova iniziativa per fornire un supporto di social selling e di aiutare i team NetApp e i partner a connettersi con i clienti in un mondo virtuale”.

Nessuno sa quanto durerà la nuova situazione né se questi cambiamenti saranno temporanei, conclude il Channel Alliances Sales Manager di NetApp Italia, “ma una cosa è certa: il nostro impegno a sostenere la nostra comunità in questa crisi non vacillerà. Da tempo abbiamo riconosciuto che il nostro successo dipende dai nostri partner e che solo lavorando insieme possiamo ottenere importanti risultati, molto più di quanto potremmo mai fare da soli”.