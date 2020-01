Marco Fanizzi passa da Dell a Commvault, con il ruolo di Vice President EMEA

Commvault ha annunciato la nomina di Marco Fanizzi come Vice President EMEA. il manager è già operativo nel nuovo ruolo, nel quale ha il compito di sostenere gli obiettivi di crescita del vendor specializzato in tecnologie di data management negli oltre 70 mercati che compongono l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Marco Fanizzi vanta oltre 30 anni di esperienza nel mercato IT, concentrata soprattutto negli ambiti di vendita attraverso il canale e coinvolgimento dei clienti. Ha iniziato nel 1989 come Account Manager in Italtel, passando poi in Sun Microsystems, Veritas, Symantec ed EMC, dove ha ricoperto per 5 anni la carica di Regional Country Manager Italy, e quindi con l’acquisizione a Dell Technologies, dove è stato per altri 3 anni con incarico più recente Vice President e Managing Director Italia.

La nomina di Fanizzi per l’EMEA si affianca in Commvault a quella di Callum Eade come VP per l’area APJ (Asia Pacific Japan), ed entrambe seguono una serie di recenti annunci che hanno visto crescere il team di Commvault dedicato al go-to-market. Sotto la guida di Riccardo Di Blasio, l’azienda ha nominato David Boyle, proveniente da EMC, come Vice President of Sales per le Americhe, e ha scelto Mercer Rowe, ex-VMware, per guidare la sua strategia mondiale di canale.

“Sono convinto che la grande esperienza di Marco – soprattutto in campo finance e presso le grandi imprese di tutta Europa – accelererà rapidamente l’espansione del nostro business in EMEA”, spiega in un comunicato Riccardo Di Blasio, Chief Revenue Officer di Commvault.

Lo stesso comunicato riporta anche un commento di Marco Fanizzi: “Non solo Commvault è leader riconosciuto di mercato dal punto di vista tecnologico, ma la leadership dell’azienda punta a stabilire un mercato realmente nuovo che vede una profonda integrazione dei processi di storage e data management. Si tratta di mosse all’avanguardia e dobbiamo fare sì che tutti i nostri clienti EMEA ne siano a conoscenza. La mia priorità sarà quella di incontrare le nostre persone, le aziende e i partner per comprendere meglio le loro esigenze e ciò che si aspettano da soluzioni di data management di nuova generazione”.