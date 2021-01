Lutech vara TenEnigen, una divisione specializzata su Salesforce

Il Gruppo Lutech ha annunciato la conclusione del processo di integrazione delle due acquisite Enigen e Ten, attraverso un’operazione di fusione per incorporazione di Enigen in Ten che ha dato vita a partire dall’1 gennaio scorso alla nuova divisione TenEnigen in cui confluiranno tutte le competenze di Customer Engagement del Gruppo. La nuova divisione, spiega Lutech, è specializzata nell’implementazione di soluzioni di CRM e Customer Experience (CX) in modalità Cloud, e garantisce l’implementazione delle soluzioni best-in-class comprese nell’offerta Salesforce per Sales, Marketing e Services.

“Con l’ingresso nel Gruppo Lutech di Ten nel 2018 e di Enigen nel 2019”, si legge in un comunicato, “abbiamo dato vita alla prima practice Salesforce al 100% italiana, con oltre 250 specialisti accreditati, 420 certificazioni, e una competenza confermata da centinaia di progetti portati a termine presso più di 400 aziende clienti”.

“Oggi, attraverso l’operazione finanziaria e la creazione della nuova immagine coordinata TenEnigen, la practice Digital Customer Engagement si consolida definitivamente come realtà unica all’interno del Gruppo Lutech rappresentando un nuovo traguardo nel percorso di crescita del gruppo, e proseguendo nel percorso di posizionamento tra i primi leader italiani dell’ICT e di rafforzamento della presenza sul mercato europeo”.

adv

“Con questa operazione – dichiara nel comunicato Gianluigi Sorrentino, Head of Operations Digital Enablers del Gruppo Lutech, e CEO di TenEnigen – lanciamo un chiaro messaggio al mercato attraverso l’integrazione di due realtà ben note alle aziende italiane che insieme diventano un’entità ancora più forte e strutturata. Dal 1° gennaio 2021 clienti e partner avranno l’opportunità di collaborare con un interlocutore unico, solido e doppiamente referenziato”.

Specialisti Salesforce: servizi su tutta la suite, e unico centro di formazione autorizzato in Italia

“Oggi i clienti hanno bisogno di affrontare le sfide della digital transformation combinando il ricorso alle competenze di consulenti esterni con lo sviluppo di Centri d’Eccellenza interni sulle tecnologie ritenute strategiche”, prosegue Sorrentino, “e TenEnigen soddisfa perfettamente queste esigenze, grazie ad un’offerta completa di servizi d’implementazione su tutta la suite Salesforce unita alla Trailhead Academy, unico centro di formazione Salesforce autorizzato in Italia”.

Come accennato, la fusione per incorporazione raccoglierà sotto un unico brand tutti i professionisti Lutech nel campo del Customer Engagement, “mettendo a disposizione del mercato un portfolio più ampio con migliore capacità operativa e maggiore aderenza alle esigenze di business delle aziende clienti”.

Il connubio, aggiunge il comunicato, sarà rappresentato da un’immagine coordinata che, sotto l’ombrello comune del Gruppo Lutech, trasmetterà immediatamente l’unione non solo amministrativa ma soprattutto operativa delle due realtà Enigen e Ten.