Lutech compra Infoedge, specialista di soluzioni IT per compagnie assicurative

Il Gruppo Lutech ha annunciato l’acquisizione di Infoedge, azienda italiana con sedi a Milano, Roma e Torino che dal 2010 realizza progetti IT per i settori Finance e Insurance.

Il team di Infoedge, precisa un comunicato, è composto da circa 150 consulenti e professionisti IT, e la sua offerta si focalizza nelle aree Business Analytics, Data Management ed Enterprise Application, prevalentemente per il settore assicurativo: “Nel mondo Insurance, in particolare, Infoedge riveste un chiaro ruolo di leadership nel mercato italiano come partner di 8 delle prime 10 compagnie assicurative italiane”.

Tra le partnership, sul suo sito Infoedge cita quelle con SAS Institute dal 2016, con la piattaforma Cloudera, e l’adesione all’Osservatorio Data Analytics & Business Intelligence del Politecnico di Milano per evidenziare il valore strategico delle metodologie di Business Intelligence e Big Data Analytics nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione.

Fin dalla sua nascita, spiega il comunicato, Infoedge ha considerato l’analisi dei dati come pilastro fondamentale della propria offerta, integrando e personalizzando le soluzioni applicative leader di settore. Per questo l’acquisizione da parte del Gruppo Lutech si rivela particolarmente strategica per la creazione di una nuova linea di offerta nell’ambito dei progetti di digital evolution dedicati al mondo Insurance.

“L’acquisizione di un protagonista della digital transformation nel settore Insurance come Infoedge – afferma nel comunicato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech – si inserisce nel piano di crescita previsto dal Gruppo Lutech a seguito dell’arrivo del fondo Apax (ne abbiamo scritto qui, ndr). In questo particolare momento storico, inoltre, l’industry Finance&Insurance vive una profonda necessità di innovazione basata su un approccio data-driven: le competenze e le referenze di Infoedge supporteranno il Gruppo Lutech nella costruzione dei migliori percorsi di digital evolution del comparto”.

I dettagli dell’accordo di acquisizione prevedono che il giovane team altamente qualificato di Infoedge continuerà a presidiare il mercato di riferimento in tutta Italia dalle sedi di Milano, Roma e Torino. Inoltre il fondatore Arcangelo Dellino continuerà a guidare l’azienda.

“Questa operazione rappresenta una nuova sfida che ci spinge a non porci limiti e a puntare sempre più in alto,” ha dichiarato Arcangelo Dellino, CEO di Infoedge. “Riteniamo che l’ingresso nel Gruppo Lutech non possa che agevolare questo processo di crescita comune in termini di professionalità, talenti e innovazione. Siamo pronti, quindi, ad accogliere i nuovi obiettivi con l’entusiasmo e la dinamicità che ci hanno sempre caratterizzati, mettendo a disposizione del mercato tutte le competenze maturate”.