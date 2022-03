Kyndryl e Lenovo estendono l’alleanza a Hybrid Cloud ed Edge

Kyndryl e Lenovo hanno annunciato oggi un’estensione della loro partnership globale per lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni scalabili di Hybrid Cloud e di implementazioni di Edge Computing.

“Con questa partnership offriremo leadership e innovazione per le installazioni ibride multi-cloud all’edge. La leadership di Kyndryl nelle infrastrutture gestite, sommata all’ampio portfolio di soluzioni di Lenovo, dai dispositivi al cloud, ci mettono nell’esclusiva posizione di fornire ai clienti applicazioni di servizio distribuito attraverso tecnologie di automazione, ottimizzazione e gestione differenziata”, commenta in un comunicato Kirk Skaugen, Executive Vice President di Lenovo Group e Presidente dell’Infrastructure Solutions Group.

Lenovo continuerà a essere partner strategico di Kyndryl nei progetti IT per PC, server, storage e tecnologie di edge computing di nuova generazione con un portfolio di soluzioni congiunte. Le competenze e l’esperienza di Kyndryl nei servizi gestiti, si legge nella nota, abiliterà e supporterà l’installazione di queste soluzioni nelle infrastrutture dei clienti, dai dispositivi degli utenti finali, fino al cloud.

Kyndryl e Lenovo mirano inoltre a fornire soluzioni integrate attraverso un’esperienza edge-to-cloud che fa leva sull’ampio portfolio di prodotti di Lenovo, dall’edge computing al mobile, dai PC ai data center e sui servizi personalizzabili di Kyndryl per l’installazione, la migrazione e l’ottimizzazione, fornite in modalità as-a-Service o in sede.

“La nostra capacità di fornire, insieme a Lenovo, valore ai clienti in tutto il mondo è una solida base per ampliare il nostro rapporto con nuove soluzioni sviluppate con un’architettura congiunta”, aggiunge nel comunicato Stephen Leonard, Global Alliances and Partnerships Leader di Kyndryl. “I nostri clienti potranno continuare a fare affidamento sulla capacità congiunta di Kyndryl e Lenovo di fornire infrastrutture e servizi affidabili e ad alte prestazioni, dai personal computer ai server, dallo storage al calcolo avanzato all’edge”.

Le attuali partnership di Lenovo con altri partner di Kyndryl consentiranno inoltre una collaborazione approfondita per fornire soluzioni ottimali per applicazioni di hybrid cloud, HCI (hyper-converged infrastructure) ed edge computing, con un completo portfolio di soluzioni pronte all’uso.