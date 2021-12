Kyndryl firma un’alleanza strategica anche con Google Cloud

Continua la campagna di partnership di Kyndryl, la ex divisione Managed Infrastructure Services di IBM, che da un mese è una società indipendente e come tale quotata in Borsa. È di oggi infatti l’annuncio di una nuova alleanza strategica globale con Google Cloud per proporre al mercato offerte congiunte di gestione dei dati, analytics, AI e modernizzazione delle infrastrutture, e per aumentare sostanzialmente le persone Kyndryl certificate su tecnologie Google.

In circa un mese questo è il quarto annuncio di partnership di Kyndryl dopo quelli con Microsoft, che sarà il suo unico “premier global alliance partner”, con VMware (una estensione dell’alleanza già esistente) e con SAP (una certificazione in ambito cloud operations). Tutte mosse che confermano il proposito annunciato dal management di Kyndryl nei mesi precedenti lo spin-off, secondo cui l’indipendenza da IBM comporta la libertà di lavorare più strettamente con i concorrenti della stessa IBM in ambito di cloud infrastrutturale.

Venendo nel dettaglio all’accordo di oggi, Kyndryl e Google Cloud applicheranno le rispettive competenze in materia di dati e analytics, intelligenza artificiale e modernizzazione delle infrastrutture per consentire alle imprese di ottenere nuovi insight a beneficio dei risultati di business, si legge in un comunicato. Inoltre i servizi gestiti da Kyndryl sosterranno la continuità operativa dei sistemi più critici sull’infrastruttura globale di Google Cloud fornendo applicazioni e dati senza soluzione di continuità, dal centro ai margini della rete.

In qualità di Google Cloud Premier Partner, Kyndryl sta istituendo una “Google Cloud Academy for Kyndryl” che si concentrerà sullo sviluppo di competenze che favoriscono lo spostamento dei carichi di lavoro mission-critical su Google Cloud. Questo programma permetterà di certificare almeno 5000 persone di Kyndryl, di cui 1000 entro l’anno, ha spiegato a CRN Stephen Leonard, global alliances and partnerships leader di Kyndryl, ma più in generale ha l’obiettivo di contribuire a formare 40 milioni di persone sulle tecnologie Google Cloud.

“Attraverso questa partnership strategica, Kyndryl e Google Cloud consentiranno alle aziende di operare in modo più efficiente, abbracciare i vantaggi del cloud e aumentare le loro operazioni con dati avanzati, analisi e tecnologia AI”, dichiara nel comunicato Martin Schroeter, CEO e Chairman di Kyndryl.

“Riunire l’infrastruttura globale di Google Cloud e la tecnologia leader nell’AI, nell’apprendimento automatico e nell’analisi con il più grande fornitore al mondo di servizi gestiti e servizi IT accelererà la capacità delle imprese globali di lanciare nuove attività digitali e fornire i loro carichi di lavoro più critici in un ambiente cloud”, aggiunge nel comunicato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.

Per promuovere la loro collaborazione, Kyndryl e Google Cloud si stanno concentrando su diverse aree di soluzioni chiave, tra cui:

• Dati, Analytics & AI. Qui l’obiettivo è unire i servizi di gestione dei dati e le capacità di integrazione di Kyndryl con gli analytics e la piattaforma AI di Google Cloud.

• SAP su Google Cloud: Kyndryl accelererà la migrazione dei carichi di lavoro mission-critical di SAP su Google Cloud offrendo così ai clienti la possibilità di ottenere insight attraverso l’analisi dei dati, l’AI e il machine learning.

• Enterprise Edge: Kyndryl prevede di creare nuove soluzioni industriali integrate, compresi i servizi gestiti con Google Cloud per abilitare ed espandere la connettività, il calcolo e l’analisi ai margini della rete. Combinando l’edge distribuito di Google Cloud e i servizi dati con l’implementazione di Kyndryl e i servizi gestiti di framework enterprise edge, i clienti saranno in grado di ricavare intuizioni profonde, eseguire attività più velocemente e consentire un rapido processo decisionale a livello locale attraverso le applicazioni aziendali.

• Soluzioni di settore per i servizi finanziari: la partnership, spiega il comunicato, permetterà alle istituzioni finanziarie di trasformarsi in imprese più efficienti e guidate dai dati, gestendo il rischio e amministrando i controlli in tutti gli aspetti di questo settore altamente regolamentato.