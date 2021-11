Kaspersky Italia, il nuovo General Manager è Cesare D’Angelo

D’Angelo è in Kaspersky dal 2018, e aveva il ruolo di Head of Enterprise. Sostituisce Morten Lehn, promosso Managing Director Nord ed Est Europa

Cesare D’Angelo è stato nominato General Manager di Kaspersky Italia, al posto di Morten Lehn, che è stato promosso alla carica internazionale di Managing Director Northern and Eastern Europe.

Nel suo nuovo ruolo, spiega un comunicato, D’Angelo lavorerà per mantenere la posizione di leader dell’azienda nel mercato B2C e avrà il compito di guidare la crescita del posizionamento di Kaspersky nel settore B2B. Tra gli obiettivi del nuovo ruolo di D’Angelo ci saranno anche quelli di investire sulla fidelizzazione e l’enablement tecnico del canale e di sviluppare partnership efficaci e di lungo termine.

“Sono davvero molto orgoglioso di ricoprire questo ruolo chiave per un’azienda come Kaspersky, di cui faccio parte da tre anni, e di portare avanti il lavoro già iniziato negli anni precedenti. Complice la crisi pandemica a cui abbiamo assistito, la cybersecurity è diventata la principale preoccupazione di molte aziende in tutti i settori, ed è per questo che raccolgo con entusiasmo la sfida di far crescere le quote di mercato dell’azienda nel settore enterprise e di offrire ai nostri clienti business prodotti e servizi in grado di rispondere alle loro esigenze anche grazie al supporto della nostra rete di partner”, ha dichiarato il nuovo General Manager di Kaspersky Italia.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

D’Angelo , e dal 2018 è in Kaspersky, dove ha iniziato come Head of Channel B2B per poi essere promosso a Head of Enterprise nell’aprile 2019. Vanta oltre 20 anni di esperienza nelle vendite e nel business development in diverse aziende focalizzate nell’innovazione digitale – prima di Kaspersky ha lavorato in Hesa, Mauden e IBM – e una vasta esperienza nella gestione del canale.

La nomina di Cesare D’Angelo segue quella di Morten Lehn a Managing Director Northern and Eastern Europe. In questo ruolo Lehn avrà il compito di guidare la crescita, le opportunità e le iniziative di Kaspersky nel mercato europeo.

Entrato in Kaspersky nel 2013, Lehn ha iniziato come direttore commerciale a capo del team di vendita per il segmento B2B corporate e enterprise, B2C consumer e vendite online in Italia. Nel suo nuovo ruolo di Managing Director Northern and Eastern Europe, Lehn contribuirà alla crescita delle opportunità commerciali per il mercato europeo.