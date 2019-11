Juniper Networks cambia il Global Partner Program in chiave AI

Juniper Networks ha annunciato un aggiornamento del suo Global Partner Program, chiamato Juniper Partner Advantage 2020 e mirato a semplificare il percorso di crescita dei partner e fornire il supporto necessario a cogliere le opportunità delle reti enterprise AI-driven.

Tra l’altro il nuovo partner program di Juniper prevede investimenti in business transformation per i modelli di revenue software-based ricorrenti, un nuovo programma di servizi gestiti, una formazione più moderna sia per lo staff tecnico sia per le vendite, e nuovi premi per la vendita di soluzioni per reti enterprise AI-driven.

Un comunicato dell’azienda classifica gli elementi principali del Juniper Partner Advantage 2020 in due gruppi: azioni per la crescita dei partner, e azioni per semplificare.

Nel primo gruppo sono inclusi:

Nuove specializzazioni: con la recente acquisizione di Mist Systems, la nuova Specializzazione congiunta Juniper-Mist permette ai partner di offrire alle imprese soluzioni AI, mentre le nuove specializzazioni SaaS e Managed Services sono state studiate per sostenere la trasformazione dei partner verso modelli di revenue ricorrente.

Incentivi e premi: i nuovi programmi di incentivazione sono stati studiati per aiutare i partner, che stanno investendo con Juniper, a incrementare il proprio business enterprise: gli incentivi sono basati sulla capacità di generare la crescita delle soluzioni Mist e Juniper e pagano rebate a 2 cifre per tecnologie in evoluzione quali software, cloud e SD-WAN. Juniper inoltre premierà i partner che investono nello sviluppo di competenze tecniche, commerciali e dei servizi sulle tecnologie Juniper. Più i partner acquisiscono specializzazioni, più aumentano i loro livelli di rebate.

Creazione di domanda: Juniper implementerà programmi e campagne per creare domanda in termini di “new business” e ampliamento del parco clienti. I partner hanno accesso a campagne di marketing on demand, personalizzabili e chiavi in mano, focalizzate su soluzioni differenziate e segmenti di mercato verticali.

Formazione delle vendite: per aiutare i partner a sviluppare competenze in aree quali l’AI, il cloud e i servizi gestiti, Juniper metterà a disposizione un nuovo programma di sales enablement.

Per quanto riguarda invece la semplificazione del percorso dei partner, il Juniper Partner Advantage 2020 prevede una nuova piattaforma di Partner Relationship Management (PRM), con funzioni per l’onboarding dei partner, per la gestione giornaliera del business, la gestione dei contenuti, lo status degli incentivi e della compliance in tempo reale e la possibilità di accedere a tutti i dettagli relativi alla relazione con Juniper da un’unica piattaforma. Inoltre semplificherà la gestione dei fondi per lo sviluppo del mercato e i requisiti di apprendimento da parte dei partner.