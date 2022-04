In Italia mancano i professionisti IT, e anche i selezionatori per trovarli

Experis (ManpowerGroup) è alla ricerca di 50 “recruITing consultant” per aiutare le aziende a trovare specialisti IT, ma anche di docenti IT e figure sales e pre-sales IT

La pandemia ha accelerato i progetti di digitalizzazione di aziende e organizzazioni italiane, e la domanda di professionisti IT è talmente forte che è aumentata anche quella dei consulenti del recruiting, cioè figure esterne che aiutano queste realtà a ricercare le figure necessarie per i loro progetti IT e di trasformazione digitale.

È la tesi di Experis, il brand specializzato sull’IT di ManpowerGroup, che è alla ricerca per il proprio organico appunto di 50 professionisti in grado di ricoprire il ruolo di “recruITing consultant” – definita come la figura chiave in grado di affiancare le aziende nella ricerca dei migliori talenti per i loro team IT e digital – e che ha aperto programmi di selezione anche di specialisti sales e pre-sales IT e di docenti per le sue attività di formazione IT.

Solo per il secondo trimestre 2022, scrive Experis in una nota, si prevede un +40% di inserimenti per il comparto IT, Tecnologia, Telecomunicazioni e Media (indagine MEOS, ManpowerGroup). A questo si aggiunge la necessità di riequilibrare domanda e offerta di profili specializzati, a causa di una carenza di talenti che in Italia è stata quantificata nel 76%.

In tale contesto, assume quindi estrema rilevanza il recruITing consultant, come figura ponte tra le imprese e i talenti necessari alla digital transformation delle stesse, ed Experis ha avviato un programma di ricerca e selezione di recruITing consultant, oltre ad altre figure in ambito sales e formazione IT.

Nello specifico, i recruITing consultant ricercati si caratterizzano per un’esperienza consolidata in ambito recruiting nei settori IT e technology engineering, capacità di gestire in autonomia l’intero processo di selezione nell’ambito di progetti di volume, sviluppare la relazione con clienti acquisiti e promuovere lo sviluppo di progetti Employer Branding e servizi collegati, come ad esempio l’area del Recruiting 4.0. Completano il profilo passione per l’innovazione, padronanza dei social media, competenze specifiche in uno o più settori dell’innovazione, esperienza nella ricerca di risorse sul settore IT e Digital o un passato in aziende tecnologiche e digitali come sviluppatore o project manager e orientamento al risultato.

Lavorando in remote working, le persone selezionate faranno parte dei diversi team locali e nazionali di RecruITing Consultant di Experis.

Come accennato, Experis ricerca altri due tipi di profili (la nota non dice quanti). Si tratta di docenti con esperienza in ambito Java, .Net, Cyber Security, Cloud e Data, che si occuperanno della progettazione didattica ed erogazione di progetti di formazione IT in aula virtuale e/o in presenza per la divisione Experis Academy. E di specialisti sales e pre-sales IT, con esperienza in ruoli analoghi o come Technical Consultant/Technical Sales/Solution Architect o con ruoli tecnici in System Integrator, in grado di lavorare su progetti di system integration e di proporre e progettare soluzioni software.

“Experis anche nel 2021 è cresciuta a 360 gradi, dalle soluzioni IT alla formazione tecnica con la nostra Experis Academy per colmare lo skill gap”, commenta nella nota Josè Manuel Mas, Direttore Experis Italia. “Con oltre 100 recruITer e una specializzazione sul mercato dal 2008, ci confermiamo la società IT con il team di ricerca e selezione IT più ampio e strutturato in Italia. Di fronte alla crescita della domanda di profili IT e Technology Engineering da parte delle imprese, anche noi cerchiamo talenti che possano entrare nel nostro team ed essere protagonisti delle verticalizzazioni di Experis e del mercato stesso, ovvero la Business Transformation, Analitycs & IA, Cyber Security, Cloud & Infrastructure, Digital Workspace, Enterprise Applications”.