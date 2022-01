Intelligenza Artificiale, il MIP lancia un Certification Program tutto online

Il corso punta a definire il perimetro delle tecniche di AI, fornire conoscenze tecniche di base per lavorare in progetti AI, e iniziare a costruire un percorso professionale

Il MIP-Politecnico di Milano ha presentato ieri un Online Certification Program in Artificial Intelligence per professionisti, in collaborazione con Microsoft. Il programma sarà interamente tenuto sulla piattaforma digitale di continuous learning Flexia del MIP, e sarà diretto da Giovanni Miragliotta, professore di Advanced Supply Chain Planning e direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, e da Fabio Moioli, Head Consulting & Services di Microsoft.

“Questo corso permetterà di acquisire un quadro concettuale chiaro del perimetro di cosa oggi sia, o non sia, l’intelligenza artificiale”, ha detto Miragliotta in un webinar di presentazione del programma. “Ma anche di prendere dimestichezza con gli strumenti oggi a disposizione per realizzare, anche in autonomia, soluzioni di AI”.

“Si parla tantissimo di AI, ma sul mercato non c’è una piena consapevolezza della complessità di questi progetti in azienda. Un progetto AI non è un progetto di business innovation, non è sostituire l’ERP aziendale, né implementare un sistema CRM: l’AI è una cosa strutturalmente diversa”.

Gli obiettivi del programma quindi sono tre, continua Miragliotta. “Definire il perimetro d’azione delle varie tecniche di AI, fornire conoscenze tecniche di base per lavorare in un progetto di AI, e dare la base per costruire un percorso professionale in quest’ambito”.

Il target primario è costituito da professionisti ed executive con consolidata esperienza lavorativa, ma il corso si rivolge anche a laureati o diplomati. In generale, ha aggiunto Moioli, “vogliamo unire in un solo programma una ampia visione di business dell’AI, e la capacità di realizzare tecnicamente delle soluzioni di AI su piattaforme low code-no code”, e in effetti il programma si articola in due moduli: “AI per il business”, e “Tecniche e strumenti di AI”.

La versione completa del programma prevede 60 ore in 30 sessioni live da 2 ore ciascuna il martedì e giovedì sera dalle 17 alle 19 in cinque mesi (marzo-luglio 2022), con prima lezione l’8 marzo. La quota di partecipazione per il percorso completo è di 4500 euro più IVA, quella per il solo primo modulo (24 ore) è di 2000 euro più IVA.

Al termine del corso, spiega il MIP, i partecipanti saranno in grado di:

– approcciare correttamente un progetto di AI in termini di inquadramento del problema, competenze necessarie e tecnologie disponibili;

– comprendere i principi teorici alla base delle principali famiglie di metodologie di Machine Learning (Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning);

– imparare a sviluppare, su framework aperti, codice che realizza algoritmi di ML, coprendo tutte le attività dall’importazione dei dati al training alla validazione dell’algoritmo;

– Utilizzare i principali applicativi per lo sviluppo e deployment di soluzioni di AI della suite Microsoft (Azure Cognitive Services, Power BI, Power Apps).

Al termine dei moduli, precisa il MIP nella presentazione del corso, ogni partecipante otterrà un Open Badge con cui valorizzare il proprio profilo e certificare le competenze acquisite in modo pratico, verificabile e spendibile professionalmente livello internazionale.

Il superamento del primo modulo dà diritto a un Open Badge AI for professionist FOUNDATION, il superamento del secondo a un Open Badge AI for professionist PRACTICIONER. Il programma inoltre concorre alla preparazione dell’esame AI-900 attraverso cui ottenere la certificazione Azure AI Fundamentals di Microsoft (delle certificazioni Fundamentals abbiamo parlato qui).