Ingram Micro, le 3 tendenze che guidano l’evoluzione del canale

Le principali conclusioni del recente report “Cloud Technology: The 2021 State of the Channel Report” del distributore commentate dal VP Cloud Victor Baez

Qualche settimana fa Ingram Micro ha pubblicato il report “Cloud Technology: The 2021 State of the Channel Report”, che si può sintetizzare in una sola frase: il futuro del canale IT è cloud, cloud e ancora cloud.

Il report evidenzia in particolare tre tendenze che si sono affermate nettamente nel 2021 e influiranno fortemente anche sull’immediato futuro degli operatori del canale IT: la rivoluzione del remote working, il ruolo in evoluzione del Managed Service Provider (MSP), e gli investimenti sui rispettivi ecosistemi di canale dei tre colossi del cloud infrastrutturale: AWS, Microsoft e Google.

Tre tendenze che spingono reseller e service provider a concentrarsi sulla implementazione e protezione dei “posti di lavoro remoti”, a partecipare agli ecosistemi “channel-centric” che i grandi cloud provider stanno creando, e ad andare oltre il tradizionale ruolo di fornitori di soluzioni a richiesta e riparatori di guasti (“IT guy”) per diventare “agenti di cambiamento proattivi” al fianco dei loro clienti, sottolinea il report: la pandemia ha accelerato la trasformazione digitale, e in particolare queste tre tendenze, rafforzando l’importanza del canale IT.

Reseller News, testata del network IDG, di cui fa parte anche Computerworld Italia, ha parlato estesamente del report, e l’ha fatto commentare da Victor Baez, senior vice president Cloud di Ingram Micro.

Le tre tendenze erano già in atto, ma la pandemia le ha rese fattori determinanti per l’evoluzione del canale, spiega Baez. Ed è improbabile che torneremo indietro, anzi il cambiamento sta ulteriormente accelerando: i clienti chiedono sempre più soluzioni multi-vendor da utilizzare as-a-service e senza infrastrutture on-premises.

“Anche prima della pandemia le aziende stavano spostando le risorse dai budget Capex a quelli Opex, cosa che favoriva la domanda di soluzioni as-a-service, e analogamente a livello di staff invece di assumere specialisti per gestire queste soluzioni ne hanno esternalizzato la gestione a fornitori di servizi”.

Questo, in aggiunta alla crescente richiesta di molti dipendenti di situazioni di lavoro più semplici da gestire, nel senso di poter lavorare di volta in volta da posti diversi invece che sempre in azienda, aveva creato uno scenario complesso già prima del 2020.

Ora tocca al canale proporre delle offerte as-a-service

Poi ovviamente la corsa al remote working indotta dalla pandemia ha accelerato il cambiamento. Ora le aziende e organizzazioni devono trovare il modo di accontentare i lavoratori che chiedono ambienti e modalità di lavoro flessibili.

“In questo nuovo scenario di lavoro remoto, i partner di canale devono rispondere alla sfida di riprodurre a casa del lavoratore la stessa esperienza che ha in ufficio, attraverso solide competenze strategiche e tecniche di multi-cloud e hybrid cloud, assicurando velocità e affidabilità della connessione ed estendendo il perimetro di cybersecurity aziendale, e anche attraverso pacchetti SaaS di comunicazione e collaborazione”, si legge nel report.

Nel contempo molte aziende durante i lockdown per mesi non hanno potuto accedere fisicamente ai loro data center, e per questo si sono convinte a trasferire porzioni più o meno vaste delle loro infrastrutture e applicazioni nel cloud.

Ma per gestire infrastrutture e applicazioni in cloud occorrono nuove competenze, e spesso la via più semplice per procurarsele è ricorrere a un fornitore di servizi IT esterno, sottolinea Baez, secondo il quale tutte queste tendenze creano nuove opportunità per gli operatori di canale, a patto che riescano a proporre nuovi tipi di servizi. “Gli ISV hanno già capito da anni di dover allestire un’offerta as-a-service: ora tocca agli operatori di canale”.

Gli hyperscaler si rivolgono al canale

Questo scenario di mercato ha anche provocato il terzo trend evidenziato dal report Ingram Micro, e cioè il crescente interesse degli hyperscaler verso il canale. Il report si focalizza sui tre più grandi, e cioè come detto Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform, ma in realtà molti cloud provider – e anche molti fornitori di soluzioni as-a-service – stanno facendo cospicui investimenti di enablement sui loro partner e stanno evolvendo i programmi di canale.

In una fase iniziale dell’ascesa dei colossi del cloud, alcuni avevano paventato una disintermediazione con un forte ridimensionamento del canale, ma questo non è successo, anzi. La crescente domanda delle aziende di gestione di workload tra diverse infrastrutture cloud pubbliche, private ed edge, spiega il report Ingram Micro, impone ai grandi cloud provider ampi ecosistemi di partner capaci di integrare le soluzioni proprie con quelle degli altri cloud provider.

“Abbiamo notato che i vendor stanno impegnandosi sempre più sul canale, su richiesta dei clienti finali”, sottolinea Baez. “Anche chi ha un modello al 100% diretto deve avere dei partner: il canale può offrire i servizi necessari a costruire una soluzione partendo da un prodotto”.

I vendor, continua il senior VP Cloud di Ingram Micro, fanno quello che possono, ma i clienti chiedono ampi ecosistemi per avere più scelta: ecosistemi che comprendono distributori, VAR, e anche MSP (Managed Service Provider), e questo spiega il secondo trend introdotto all’inizio.

L’evoluzione da reseller a MSSP

La pandemia ha infatti accelerato anche la lunga e continua evoluzione dell’IT Service Provider. Negli scorsi anni il reseller ha dovuto diventare VAR o system integrator, passando dalla rivendita del prodotto alla soluzione, che integra prodotti e servizi di vendor diversi e anche propri, e poi da VAR a MSP, erogando queste soluzioni appunto come servizi attraverso il cloud.

Negli ultimi due anni però il cambiamento è stato ancora più veloce. Chi non ha competenze e soluzioni di automazione, cloud acceleration, customer ed employee experience, e-commerce e marketplace finirà ai margini di un mercato MSP che dovrebbe sfiorare i 500 miliardi di dollari nel 2027, spiega il rapporto Ingram Micro.

Ma anche chi ha già un’offerta MSP non può riposare sugli allori, sottolinea Baez: “All’MSP oggi sono sempre più spesso richiesti servizi di IT Security, insomma gli MSP devono diventare MSSP (managed security service provider), creando velocemente un team di competenze e di esperienze di IT Security”.

Il mercato chiede sempre più questa evoluzione. Non soltanto perché le aziende sono più consapevoli dei rischi di data breach e di attacchi che possano paralizzare la loro attività grazie alla maggiore copertura che i media offrono di questi incidenti. Ma anche perché il remote working impone loro di proteggere ambienti di lavoro molto più estesi in termini di perimetro di attacco, senza danneggiare l’esperienza d’uso dei propri lavoratori.

“Anche qui si pone una grande sfida”, spiega Baez. “Di quante e quali risorse e competenze necessita un MSP per definirsi un MSSP? E come crearle, costruendole internamente o ricorrendo a partnership?”.

La difficoltà di “etichettare” i partner

Se gli MSP sono costretti dalla domanda a investire sulla cybersecurity, sviluppando competenze e servizi, i reseller più tradizionali non devono necessariamente cambiare modello di business per rimanere sul mercato, ma i margini a cui avranno accesso potrebbero diminuire nel tempo.

“Alcuni reseller sono attivi da decenni, e restano importanti in alcuni ambiti, ma finiranno per perdere sempre più opportunità di profitto, anche se non penso che finiranno completamente fuori mercato”, osserva Baez.

Un’altra evoluzione in corso nel canale, continua il senior VP Cloud di Ingram Micro, è la crescente difficoltà di “etichettare” molti operatori, perché ci sono molti partner che per andare incontro alle esigenze dei clienti si propongono ormai con diversi “cappelli”. “In molti casi è difficile dire che un partner è “solo” un VAR, o un ISV, o un MSP, perché per esempio diversi dei nostri partner sviluppano soluzioni software proprie e le erogano come servizi, quindi si possono definire in tutti e tre i modi, e anche come reseller”.

Tutto questo secondo Baez sta rendendo ancora più importante il ruolo del distributore, perché nessun altro ruolo nella catena del valore del settore IT può aumentare la capacità del canale in modo così capillare.

“In Ingram Micro Cloud abbiamo migliaia di persone certificate che aiutano decine di migliaia di partner a implementare e vendere soluzioni: i partner hanno bisogno di expertise e di esperienza, e al di sopra di queste hanno bisogno di software e di una piattaforma che attraverso l’automazione aiuti a gestire e orchestrare tutti gli abbonamenti as-a-service”. Ed è il distributore che deve mettere a disposizione questa piattaforma, in un ruolo che Baez definisce “l’abilitatore degli abilitatori”: “Gli skill e le certificazioni che il distributore ha sviluppato internamente negli anni sono diventati fondamentali per permettere ai partner di erogare soluzioni multi-vendor, specialmente i partner MSP di medie e piccole dimensioni”.

A questo punto, guardando avanti sembra che i cambiamenti continueranno al ritmo accelerato che abbiamo visto negli ultimi due anni, conclude Baez. Il remote working per esempio è una tendenza consolidata, ma è probabile che vedremo affermarsi modelli ibridi: “L’uomo è un animale sociale: abbiamo bisogno di quelle componenti di collaborazione che possiamo avere solo con le interazioni di persona”.