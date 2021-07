Infor vende la divisione EAM (asset management) alla svedese Hexagon AB

Infor ha annunciato la vendita della propria divisione globale EAM (Enterprise Asset Management) a Hexagon AB, multinazionale svedese specializzata in software e tecnologie industriali, per circa 2,75 miliardi di dollari in una combinazione di cash e azioni. Le attività rimarranno separate fino al completamento della transazione, previa approvazione normativa.

Un comunicato spiega che Infor e Koch Equity Development, entrambe società controllate di Koch Industries, stanno costruendo una relazione strategica con Hexagon. Come risultato della transazione, Koch avrà anche una quota di proprietà in Hexagon, e MSAB, il principale azionista di Hexagon, ha intenzione di proporre Brett Watson, Presidente di Koch Equity Development, per la nomina al Board of Directors, appena possibile dopo la chiusura dell’accordo.

La cessione e la relazione strategica, continua il comunicato, permettono a Infor di unire la sua tecnologia EAM con le soluzioni di digital reality di Hexagon – inclusi sensori, software e autonomous technologies – per produrre risultati migliori per i clienti, e di focalizzarsi ulteriormente sulla propria strategia di offerta di suite ERP in cloud specializzate per settore (CloudSuite).

Diverse aziende Koch già utilizzano Infor EAM e le soluzioni Hexagon per la gestione degli impianti industriali, e nell’ambito dell’operazione Koch e Hexagon hanno firmato un memorandum d’intesa per espandere ulteriormente l’uso delle soluzioni Infor EAM ed Hexagon.

L’attività EAM di Infor e i suoi circa 500 dipendenti dislocati in tutto il mondo opereranno come parte del segmento Industrial Enterprise Solutions di Hexagon, ma serviranno tutte le attività Hexagon incentrate sugli ecosistemi ad alta intensità di risorse come manifatturiero, impianti industriali, miniere, aziende agricole, mobility, edifici, infrastrutture, città e nazioni, e difesa. Infor inizierà i processi di consultazione con i dipendenti e i loro rappresentanti in merito alla transazione laddove richiesto e in conformità con le leggi.

“È un’operazione win-win per Infor ed Hexagon, così come per i nostri clienti e dipendenti”, dichiara nel comunicato Kevin Samuelson, CEO di Infor. “Consente a Infor di raddoppiare l’impegno nel fornire soluzioni innovative e specifiche per i vari settori. E ci permette di collaborare con un’azienda che si trova nella posizione unica di poter offrire ai clienti Infor EAM un’ulteriore trasformazione digitale grazie all’integrazione delle capacità di gestione degli asset di Infor EAM con le soluzioni e piattaforme di digital reality di Hexagon”.

Ola Rollén, Presidente e CEO di Hexagon, ha dichiarato: “Combinando le funzionalità di gestione degli asset di Infor EAM, integrate e specifiche per settore, con le nostre soluzioni e piattaforme per la digital reality possiamo migliorare le performance degli asset aziendali ben al di là di quanto EAM può ottenere autonomamente, dall’ottimizzazione della manutenzione predittiva alla riduzione del consumo energetico, al supporto di altre iniziative di sostenibilità. I clienti e i partner di Infor EAM possono aspettarsi una transizione graduale con sinergie significative che produrranno una crescita più rapida e maggiori opportunità, compresa l’espansione in nuovi verticali, nonché in mercati poco serviti come l’Asia Pacifico”.