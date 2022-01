Infor lancia un marketplace: “Un e-commerce per le app dei partner”

All’Inforum 2022 anticipato anche un prossimo annuncio di micro-verticalizzazione dell’offerta: “La più grande innovazione in 20 anni per Infor”

Da anni Infor punta come principale punto di forza sulla specializzazione per settori verticali dei suoi ERP in Cloud (Infor CloudSuite), che hanno centinaia di aziende utenti in Italia, e ora il piano è di spingere questa specializzazione ancora più in là, per coprire con le funzionalità “di serie” (out of the box) anche i processi più specifici, che si parli di automotive, di alimentari o di fashion. E quello che Infor non potrà coprire direttamente in termini di funzioni specifiche per micro-verticali, sarà compito dei partner, che potranno “esporre” le loro soluzioni in un apposito Marketplace attivo da ieri.

Queste le novità principali annunciate dai top manager dell’azienda nel keynote introduttivo dell’edizione 2022 dell’Inforum, l’evento annuale dedicato a partner e clienti. Keynote che ha visto come protagonisti Kevin Samuelson (CEO), Soma Somasundaram, (Chief Technology Officer e President of Products), e John Frank (President of Customer Experience).

“Tipicamente le soluzioni ERP “industry specific” sul mercato sono in realtà sistemi ERP generalisti con alcune funzioni verticali, che però non riescono a coprire le funzionalità di “ultimo miglio” davvero specifiche di un settore”, ha spiegato Somasundaram. “Infor invece ha soluzioni completamente diverse per i settori di servizi, per il manifatturiero discreto, e per il manifatturiero di processo”.

L’obiettivo è di ridurre il “time to value” e ottenere da subito benefici dall’utilizzo delle soluzioni, ha aggiunto Frank. “Nello scenario più comune le funzionalità di ultimo miglio devono essere coperte attraverso sviluppi custom di partner e consulenti, che introducono costi addizionali e problemi di supporto e aggiornamento per il futuro”.

“L’annuncio più innovativo degli ultimi 20 anni”

Come accennato, Infor intende spingere ancora di più su questo aspetto, con un annuncio entro breve “che sarà il più innovativo degli ultimi 20 anni per Infor, e che spingerà la specificità verticale delle nostre soluzioni a un livello completamente nuovo”, ha detto il CEO Samuelson. Un annuncio che quindi dovrebbe comportare l’integrazione all’interno delle soluzioni Infor di best practice anche a livello di micro-verticali.

“Come ho detto Infor copre i settori di processo con una soluzione verticale specifica, ma come possiamo migliorare ulteriormente il time to value? Spingendo la verticalizzazione più in là, cioè rendendo la soluzione configurabile in modo da poter riprodurre sia le best practice di una forneria che quelle di un caseificio: invece di far sviluppare il processo “procure to pay” del caseificio al consulente, posso semplicemente recuperare il micro-verticale che ho già sviluppato con quel processo”, ha precisato Somasundaram.

“Andremo dal cliente”, ha aggiunto Samuelson, “e gli diremo ‘abbiamo già la soluzione industry specific e il micro-vertical che fa al caso tuo, e anche la configurazione per il tuo ruolo e con i dati che usi abitualmente’”.

“Con Infor Marketplace i partner potranno fare business sulla loro proprietà intellettuale”

In questo quadro si inserisce anche l’annuncio di Infor Marketplace, progettato per aiutare i clienti a reperire e ottenere in licenza soluzioni micro-verticali e di settore che si integrano con quelle di Infor. Al momento, si legge in un comunicato, si tratta di una vetrina di annunci, a cui i clienti possono registrarsi per ricevere informazioni e risorse relative a soluzioni e servizi di Infor e dei partner. In futuro, Infor prevede di trasformarlo in una piattaforma di provisioning delle soluzioni in tempo reale.

L’obiettivo primario di Infor Marketplace riguarda l’ecosistema di partner, ha spiegato Somasundaram: “Prevediamo di offrire l’accesso a centinaia di soluzioni pre-integrate con le soluzioni Infor o sviluppate su piattaforma Infor. Vogliamo facilitare lo sviluppo da parte dei nostri partner di micro-verticali, estensioni e widget in aree che Infor non può sviluppare e portare avanti direttamente, e l’acquisto da parte dei nostri 65mila clienti di questa proprietà intellettuale, su cui i partner potranno fare business acquisendo visibilità in tutto il mondo”.

Infor Marketplace si basa su AppDirect, una piattaforma per l’e-commerce di cloud app tramite subscription progettata per supportare modelli di business basati su entrate ricorrenti. La previsione per i prossimi mesi, spiega Infor, è di fornire funzionalità aggiuntive ai partner ISV, nell’ottica di semplificare l’acquisizione dei clienti, la fatturazione, l’elaborazione dei pagamenti e il provisioning automatizzato.