Zucchetti ha annunciato la fusione di CBA informatica e Softwareuno INS, società specialiste di soluzioni per strutture socio sanitarie (residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili, case di riposo, case famiglia, strutture di assistenza domiciliare e altri servizi territoriali) che il gruppo lodigiano aveva acquisito poco più di un anno fa, come abbiamo raccontato qui.

La fusione, finalizzata l’1 gennaio 2023, ha dato vita a Zucchetti Healthcare.

Zucchetti, spiega una nota, eredita dalle due società oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’informatica per la sanità territoriale, con presenza capillare su tutto il territorio nazionale e una consolidata esperienza nella fornitura di software per la gestione delle strutture sociosanitarie pubbliche e private.

La nuova realtà, nella quale sono confluiti tutti i dipendenti delle due società (nel momento dell’acquisizione, a ottobre 2021, CBA Informatica aveva 130 addetti, e Softwareuno INS ne aveva 50, ndr) si propone, continua la nota, di garantire continuità di prodotto ai propri clienti e di investire nello sviluppo di soluzioni digitali che supportino il nuovo modello di sanità territoriale previsto dal PNRR.

Inoltre, Zucchetti Healthcare intende integrare nella propria offerta software una serie di soluzioni innovative sia per l‘automazione dei processi nelle residenze, come la domotica, sia per il miglioramento dell’assistenza del cittadino a domicilio, come la telemedicina, con l’obiettivo di supportare il sistema sanitario nazionale nell’affrontare le sfide della pandemia e dei cambiamenti demografici attraverso lo sviluppo di un ecosistema digitale per la sanità, interoperabile e interconnesso.

“Siamo veramente entusiasti di questa fusione, che rappresenta un’importante opportunità per offrire ai nostri clienti una gamma ancora più ampia di soluzioni innovative per il settore sanitario e la sanità territoriale in particolare”, dichiara nella nota Paolo Galfione, amministratore di Zucchetti Healthcare. “Siamo convinti che l’unione delle competenze e dei talenti di CBA Informatica e Softwareuno INS ci permetterà di diventare punto di riferimento ancora più rilevante a livello nazionale e, in prospettiva, internazionale”.