Continua la strategia di acquisizioni di Zucchetti nei gestionali per settori verticali: stavolta l’annuncio riguarda Atelier, società marchigiana (la sede è a Fermo) che come spiega una nota opera dal 2000 nel campo delle soluzioni gestionali per il settore moda, con un team di circa 70 persone e 1700 clienti, da singoli negozi luxury e multibrand alle catene di marchi come Armani, Benetton, Calvin Klein, Dsquared2, Gucci, Guess, Lacoste e Tommy Hilfiger.

L’offerta di Atelier si basa sulla piattaforma omonima, capace come spiega la nota di gestire tutti i processi aziendali del settore, dall’inserimento dei dati a catalogo alla gestione del magazzino fino alla pubblicazione degli articoli su store e marketplace, con elaborazioni statistiche sui risultati di vendita e avanzate funzionalità di CRM.

“Lavorando fianco a fianco con i migliori store, da inventory management system oggi siamo diventati una soluzione software e hardware, integrata e omnichannel, raggiungendo tutti i segmenti – dai multibrand ai brand, sviluppando tutti i prodotti – dal buying ai siti ecommerce, e acquisendo aziende – con diverse sedi in Italia.”, si legge sul sito di Atelier.

“Negli ultimi anni Atelier, grazie all’originale specializzazione nella moda e alla progressione dei risultati raggiunti, ha attratto diversi investitori nazionali e internazionali con i quali ci sono state trattative, a volte prolungate, ma senza mai giungere a un’intesa che garantisse adeguate prospettive di sviluppo”, commenta nella nota Cesare Dania, CEO di Atelier.

“Con Zucchetti, nonostante la diversità delle dimensioni aziendali, si è trovata rapidamente una sintonia: un modo di fare e relazionarsi analogo al nostro e un similare approccio ai problemi da risolvere. Siamo stati in grado di arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti e non credo di sbagliare nel dire che tutti i colleghi stanno vivendo con entusiasmo questa fase emozionante di confronto e integrazione”.

“Il settore del fashion richiede non solo soluzioni tecnologiche su misura, ma anche competenze di processo per supportare vendite basate sulla omnicanalità”, aggiunge Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti. “L’ingresso in Zucchetti di Atelier è un arricchimento notevole da questo punto di vista perché la sua esperienza nel campo della moda consentirà di presentare ai negozi di abbigliamento i vantaggi di tutta l’offerta Zucchetti, partendo ovviamente dal loro applicativo verticale fino ad arrivare alle altre componenti del sistema gestionale aziendale”.