Dopo aver triplicato il proprio personale nell’arco di 24 mesi durante la pandemia, il fornitore di servizi di videoconferenza cloud-based Zoom ha dichiarato mercoledì di voler licenziare il 15% della propria forza lavoro, temendo le incerte condizioni macroeconomiche. “Abbiamo preso la difficile ma necessaria decisione di ridurre il nostro team di circa il 15% e di dire addio a circa 1.300 colleghi“, ha scritto il CEO Eric Yuan.

L’amministratore delegato ha imputato il ridimensionamento all’incapacità dell’azienda di crescere in modo sostenibile durante la pandemia. “Non ci siamo presi tutto il tempo che avremmo dovuto per analizzare a fondo i nostri team o per valutare se stavamo crescendo in modo sostenibile, verso le priorità più alte”, ha scritto Yuan.

Zoom ha registrato un aumento senza precedenti della domanda durante la pandemia e questo ha costretto l’azienda “ad aumentare rapidamente il personale per supportare il rapido aumento degli utenti e le loro esigenze in continua evoluzione”, continua Yuan. Tuttavia, con l’attenuarsi degli effetti della pandemia e l’incertezza economica globale che ha influenzato la spesa dei clienti, si è arrivati alla decisione dei licenziamenti.

Ai dipendenti con sede negli Stati Uniti che sono stati licenziati sono stati offerti stipendio e copertura sanitaria fino a 16 settimane, un bonus per l’anno fiscale 2023 basato sui risultati dell’azienda, la maturazione delle stock option per sei mesi e servizi di ricollocamento. L’azienda ha aggiunto che ai dipendenti al di fuori degli Stati Uniti sono stati offerti benefici simili.

La dirigenza subirà tagli agli stipendi

Oltre alla riduzione del 15% della forza lavoro, Zoom sta apportando modifiche alla struttura del team e diversi dirigenti subiranno una riduzione dello stipendio. Yuan, assumendosi la responsabilità degli errori dell’azienda, ha dichiarato che ridurrà il suo stipendio per l’anno fiscale 2023 del 98% e che rinuncerà al bonus aziendale per l’anno fiscale 2023. “I membri del mio team dirigenziale ridurranno i loro stipendi base del 20% per il prossimo anno fiscale e rinunceranno ai loro bonus aziendali per l’anno fiscale 2023”, ha aggiunto Yuan.

L’ennesimo segnale di una crisi

I licenziamenti dovuti all’eccesso di personale, al rallentamento della domanda e all’incertezza delle condizioni macroeconomiche continuano ad affliggere il settore tecnologico dall’agosto dello scorso anno. Lo scorso mese, le aziende tecnologiche hanno licenziato più dipendenti che in qualsiasi altro mese dall’inizio della pandemia.

I continui problemi a livello di supply chain, l’inflazione e la guerra in Ucraina stanno avendo un impatto sulla spesa delle aziende e dei consumatori, facendo temere una recessione. Zoom è l’ultima ad aggiungersi alle grandi aziende tecnologiche come Oracle, Microsoft, Amazon, Meta, Google, Salesforce, HP, Intel e Dell Technologies che hanno licenziato un numero cospicuo di dipendenti a causa dell’aumento dei costi, del crollo della domanda o di entrambi.