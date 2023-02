TeamSystem ha annunciato l’acquisizione dal gruppo Growens dell’area di marketing automation e data economy costituito dalle business unit MailUp, Contactlab e Acumbamail per un prezzo complessivo salvo aggiustamenti di 70 milioni di euro. La cessione comporterà il passaggio di circa 260 dipendenti in Italia, Spagna e Danimarca.

Il gruppo TeamSystem opera nel settore dei software gestionali per PMI e studi professionali. Nato nel 1979 a Pesaro, negli anni è cresciuto anche grazie a una strategia di frequenti acquisizioni, e ha chiuso il 2021 con 545 milioni di euro di fatturato e 2700 dipendenti.

Quanto alle società acquisite, MailUp è una delle principali realtà italiane nel marketing automation multicanale. Come spiega un comunicato, è stata fondata nel 2002 a Cremona, negli anni è cresciuta fino a diventare leader di mercato in Italia e a rafforzarsi costantemente all’estero, con circa 10.000 clienti in tutto il mondo. Grazie al recente ingresso di Contactlab nel gruppo, l’offerta MailUp si è arricchita di nuove soluzioni, tra cui Customer Data Platform e Marketing Automation evoluta.

Acumbamail, invece, è un provider di tecnologia di email e SMS marketing basato in Spagna, che attraverso una piattaforma di ultima generazione offre servizi con un modello di business freemium adatto per micro e piccole imprese.

Le business unit oggetto di acquisizione hanno un fatturato figurativo di circa 19 milioni di euro al 30 settembre 2022. L’operazione, spiega il comunicato, prevede la cessione a TeamSystem della partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale delle società Contactlab SpA (in cui sarà conferito il ramo d’azienda relativo alla business unit MailUp inclusivo della partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di MailUp Nordics AS, che detiene a sua volta il 100% del capitale sociale di Globase International ApS) e di Acumbamail SL, al prezzo complessivo pattuito di 70 milioni di Euro da aggiustarsi in base alla PFN e al CCN consolidati delle società target.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto indicativamente entro giugno 2023, e sarà soggetto all’avverarsi di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni similari, tra cui le autorizzazioni Golden Power e il voto favorevole dell’assemblea degli Azionisti di Growens, convocata per il 9 marzo 2023.

“L’acquisizione di MailUp, Contactlab e Acumbamail ci permette di rafforzare il nostro posizionamento in mercati ad alto potenziale come quelli del marketing automatizzato e della data economy che riteniamo possano crescere con tassi considerevoli nei prossimi anni, in vista della continua diffusione dell’e-commerce”, commenta nel comunicato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Questa operazione, inoltre, segue l’integrazione delle soluzioni per l’e-commerce, dei pagamenti digitali B2B e del CRM e per questo motivo ci posiziona come partner ideale al fianco di circa 1,7 milioni di imprese nostre clienti che avranno l’occasione di incrementare notevolmente la loro competitività digitalizzando il business e la relazione con i clienti”.

“L’operazione costituisce per Growens un importante riconoscimento del valore creato dalle business unit oggetto di cessione e delle loro prospettive di sviluppo”, aggiunge nel comunicato Nazzareno Gorni, fondatore e CEO di Growens. “L’ingresso nel gruppo TeamSystem aprirà per loro nuovi orizzonti di integrazione e sviluppo sia per il business che per le persone. In Growens, metteremo a frutto le risorse raccolte dall’operazione per accelerare la traiettoria di crescita dei business a maggior potenziale e in piena fase scale-up”.