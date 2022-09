Zucchetti ha annunciato un’altra acquisizione nel settore IT: si tratta di Italretail e delle aziende a marchio SID – SID Emilia (Reggio Emilia), SID Bologna, SID Modena, SID Nord (Mantova e Parma), SID Romagna (Forlì, Rimini, Pesaro) – che come spiega una nota Zucchetti sono un network che opera da oltre trent’anni nel mercato dei registratori di cassa e delle soluzioni hardware e software per il settore retail e per la ristorazione.

Italretail/SID ha sede principale a Reggio Emilia ha realizzato nel 2021 un giro d’affari di oltre 25 milioni di euro, e conta 30mila clienti attivi, con oltre 130mila soluzioni per il punto cassa utilizzate ogni giorno da negozi e locali in tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo di Zucchetti, continua il comunicato, è consolidare la leadership nelle applicazioni software per le PMI con sistemi hardware di matrice italiana già ampiamente diffusi sul mercato.

“Italretail è produttore e distributore di tutta la sua offerta hardware e software di soluzioni realmente su misura per le imprese italiane dei settori retail e hospitality: registratori di cassa, stampanti fiscali e non, PC touch screen, palmari, verificatori di banconote, applicazioni POS – dichiara nella nota Giorgio Benevelli, fondatore e presidente di Italretail e delle aziende a marchio SID -. Qualità e integrazione di sistemi sono le linee guida che ci hanno portato a crescere fino ad arrivare, contando le aziende a marchio SID, a 150 dipendenti. In Zucchetti, che è un’impresa italiana come la nostra, abbiamo trovato persone con i nostri stessi valori e con le quali poter proseguire il cammino per portare continuamente innovazione ai nostri clienti”.

“Zucchetti pianifica le proprie acquisizioni valutandone soprattutto la ‘compatibilità’ con le altre imprese del gruppo, non solo a livello di integrazione dell’offerta, ma anche di mentalità e potenziale delle persone – dichiara Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Hospitality –. Da tempo avevamo individuato in Italretail/SID proprio le caratteristiche ideali da questo punto di vista e oggi siamo molto soddisfatti di poter annoverare anche i prodotti del loro marchio nel portafoglio Zucchetti. Il rapporto di fiducia che hanno saputo costruire con i loro clienti sulla base della personalizzazione delle soluzioni e della prossimità del servizio rappresenta un punto di forza in comune con tutto il nostro gruppo”.