ha annunciato una partnership con la società software svizzera #be per integrare nelle proprie soluzioni HR uno strumento che permette ai dipendenti di un’azienda di creare e pubblicare brevi video “stories” in stile social. #be si presenta come una società che propone soluzioni digitali personalizzabili per aumentare l’engagement degli utenti e nuovi modelli di monetizzazione per clienti e partner. L’accordo fa parte della rete diper integrare con contenuti specifici gli strumenti di gestione del personale. Con #be, spiega una nota Zucchetti, si apre la possibilità per i lavoratori di avere a disposizione un’intera bacheca di video autoprodotti, per aumentare engagement e senso di appartenenza. Il cambiamento da Risorse Umane a Capitale Umano è già in atto presso molte aziende, spiega Zucchetti, che ha cambiato la definizione dell’acronimo HR da Human Resources a Human Revolution. “Un cambiamento profondo, fondato su un rapporto sempre più bidirezionale con i dipendenti che, più coinvolti come persone, ingaggiano una relazione rinnovata con l’azienda di appartenenza. Nel giro di pochi anni siamo passati dalla semplice operazione di rilevazione della presenza a una diversa concezione, costruita anche sulle nuove abitudini digitali che ognuno di noi sperimenta nel quotidiano. Prime fra tutte la fruizione di App e la visualizzazione di video”. Più in dettaglio, spiega il comunicato, il team di #be, con il, ha quindi arricchito le piattaforme HR Zucchetti con un nuovo strumento:, video brevi ed efficaci, ormai entrate nell’esperienza di tanti utilizzatori di social network, e ora a disposizione, grazie all’alleanza con #be, anche dei dipendenti. Sono contenuti video organizzati per interessi in un vero e proprio wall, una bacheca aziendale fruibile in versione App o Web App. “Nella loro sfera personale, i dipendenti si confrontano con esperienze sempre più spesso rapide e basate su contenuti video: perché non portare le stories in un ambiente professionale e collaborativo come l’azienda?”, commenta nel comunicato. “A livello di produzione il principio è quello social di un processo rapido e ottimizzato a livello di costi: per esempio un manager grazie al suo smartphone, a un tablet o alla video camera di un PC può rapidamente creare un video per poi pubblicarlo grazie a un Content Management System super semplificato”. Sempre nella nota, sottolinea la forza innovativa del nuovo prodotto: “Un format di massimo 60 secondi in grado di attirare l’attenzione dei singoli e dei team su un documento, un link specifico di un sistema informativo dell’azienda o un annuncio da non perdere. Si apre davvero un nuovo capitolo nella gestione HR con un forte potenziale. In Italia milioni di persone ricevono la busta paga elaborata tramite software Zucchetti. Ma gestire le risorse umane non è solo una questione amministrativa: si tratta di valorizzare il capitale umano, creando relazioni e servizi”.