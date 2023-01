Il Gruppo Dylog ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Easyone Software srl. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.

L’operazione, spiega un comunicato, ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta di Dylog nello sviluppo di soluzioni CRM. Easyone è infatti definita nella nota come una società di sviluppo software di Noventa di Piave (Venezia) con 20 anni di esperienza e una forte specializzazione nei processi di marketing, vendita e post-vendita delle aziende.

Più in dettaglio, sul suo sito web l’azienda acquisita si descrive come realtà nata nel 2003 con l’obiettivo di supportare i partner italiani dell’omonima società americana Easyone AG specialista di applicazioni software di workflow, e poi focalizzatasi sullo sviluppo di software di CRM per le piccole e medie imprese.

Easyone quindi sviluppa direttamente per il mercato italiano, dichiarando oltre 1500 clienti attivi in Italia attraverso i suoi partner, vendor e software house, per alcune delle quali ha sviluppato soluzioni brandizzate. Come specifica sul suo sito, Easyone ha un team di 30 professionisti, e ha sviluppato integrazioni con alcuni dei gestionali più diffusi del mercato italiano: Alyante e Metodo di TeamSystem, SageX3, Galileo di Sanmarco Informatica, Arca di Wolters Kluver, Business di NTS, Mexal di Passpartout e altri ancora.

Quanto a Dylog, il gruppo torinese ha una lunga storia di acquisizioni – la più importante è Buffetti (2005), la più recente prima di Easyone è stata Madisoft, che fa software per le scuole (ne abbiamo parlato qui) – e oggi è a capo di un gruppo di oltre 30 aziende, 20 sedi tra Italia e Svizzera, più di 1600 persone occupate, oltre 700 partner e più di 11mila clienti attivi, per un fatturato totale di circa 230 milioni di euro (dato 2021).

“Il nostro team è composto da professionisti, esperti e consulenti con esperienza ventennale nello sviluppo di progetti CRM – dichiara nel comunicato Lorenzo Brollo, Amministratore delegato di Easyone Software srl – e l’ingresso nel Gruppo Dylog ci consentirà di contribuire in modo significativo al processo di Digital Transformation che stanno vivendo le aziende italiane”.

“L’acquisizione di Easyone – aggiunge Rinaldo Ocleppo, Presidente di Dylog Italia Spa – costituisce un tassello importante nella nostra strategia di supporto delle imprese italiane attraverso lo sviluppo di software e servizi di valore. La soluzione CRM di Easyone si differenzia sul mercato per facilità d’uso, elevata configurabilità ed accessibilità e ci consentirà di continuare a crescere e rafforzare la nostra presenza nel mercato delle PMI”.