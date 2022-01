Siemens e AWS insieme per la trasformazione digitale nel cloud

Siemens espande la collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per facilitare la trasformazione digitale basata sul cloud per l'industria.

Siemens Digital Industries Software e Amazon Web Services hanno annunciato un’espansione della loro collaborazione con lo scopo di aiutare le aziende industriali ad accelerare la trasformazione digitale nel cloud. Insieme, AWS e Siemens prevedono di guidare l’adozione di Xcelerator as a Service di Siemens e di rendere il portfolio Xcelerator di software, servizi e piattaforma di sviluppo di applicazioni più accessibile, scalabile e flessibile.

Xcelerator as a Service, che funge da catalizzatore per una trasformazione digitale rapida anche attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze sulla produzione, l’automazione dei processi e l’implementazione di servizi connessi, offre soluzioni personalizzabili per qualsiasi punto di partenza del viaggio digitale.

“Siemens e AWS si stanno unendo per aiutare le aziende ad accelerare gli sforzi di ingegneria, ottimizzare le operazioni di fabbrica e migliorare le esperienze dei clienti dal chip al bordo al cloud” ha dichiarato Tony Hemmelgarn, presidente e amministratore delegato di Siemens Digital Industries Software. “Siamo entusiasti di unire la nostra comprovata esperienza nel cloud e nell’industria in questa partnership ampliata e semplificare il viaggio dei nostri clienti comuni per diventare imprese digitali”.

L’accordo di collaborazione strategica tra AWS e Siemens vedrà le aziende cooperare per supportare i clienti, espandere le capacità del cloud nel portafoglio Xcelerator, esplorare opportunità di innovazione e sviluppare e portare sul mercato nuove soluzioni.

Un’area di collaborazione è la tecnologia digital twin, dove Siemens e AWS accelereranno l’adozione e democratizzeranno nuove soluzioni utilizzando AWS IoT TwinMaker, un servizio AWS appena lanciato che rende più veloce e più facile creare digital twin in grado di incorporare più fonti di dati. Il portafoglio Xcelerator di Siemens è già integrato con oltre 60 servizi AWS e ora i clienti possono applicare AWS IoT TwinMaker per sviluppare soluzioni digital twin compatibili con il software di progettazione, simulazione e produzione di Siemens

“Lavorando insieme, Siemens e AWS renderanno più facile per i clienti industriali utilizzare la tecnologia digital twin completa di Siemens e i servizi cloud di AWS per fornire nuovi insight di produzione, automazione e servizi connessi” ha dichiarato Bill Vass, vicepresidente di Engineering di AWS. “Insieme, porteremo sul mercato nuove soluzioni di trasformazione digitale basate sul cloud che aiuteranno le aziende di qualsiasi dimensione ad affrontare la complessità industriale e a trasformarla in vantaggio competitivo”.