Sababa Security SpA, operatore italiano di cybersecurity quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’apertura di una sede a Bari, e la costituzione di un SOC (Security Operation Center). La sede di Bari è la sesta in Italia, dopo quelle di Milano, Genova, Roma, Torino e Sassari. Quest’anno l’azienda ha anche aperto filiali estere in Spagna e Uzbekistan.

Fondata nel 2019, Sababa Security sul suo sito spiega di avere un approccio innovativo alla cybersecurity, basato su sviluppo, scouting e combinazioni di tecnologie di sicurezza, servizi gestiti e formazione per proteggere le infrastrutture IT (aziendali) e OT (industriali) dalle minacce cyber, fisiche e cyber-fisiche. “Sababa Security si colloca nel mezzo tra vendor di tecnologia tradizionali, fornitori di servizi di sicurezza, system integrator e rivenditori”.

Quanto alla sede di Bari, come spiega una nota la nuova unità locale ospita il SOC e il Managed Security Team, composto da 10 analisti qualificati nella ricerca, nel rilevamento e nella risposta alle minacce. L’obiettivo è fornire servizi di gestione, analisi, monitoraggio e difesa dell’intera infrastruttura IT, mirati soprattutto sulla media azienda italiana, supervisionando lo stato di sicurezza di tutti i dispositivi aziendali, compresi quelli cloud e di terze parti. Dal Monitoring all’Incident Response, la sfera operativa del team comprende attività SOC di livello 1 e 2, assicurando una risposta rapida ed efficace agli eventi di sicurezza, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, precisa il comunicato.

“Di fronte a una superficie di attacco sempre più estesa e un panorama delle minacce in continua evoluzione, i dipartimenti IT aziendali faticano ad avere il pieno controllo dell’infrastruttura e spesso non dispongono di sufficienti risorse a livello interno o dell’adeguata esperienza”, commenta nella nota Valeria Maurogiovanni, SOC Manager di Sababa Security (nella foto), “Il valore aggiunto del Managed Security Team risiede proprio nel fattore umano. I clienti non acquistano tecnologie che devono gestire e monitorare, ma un servizio erogato da un team di professionisti che, con SLA puntuali, trasforma migliaia di eventi cyber per secondo generati in pochi possibili incidenti gestiti in maniera puntuale”.

“Dopo l’apertura dell’unità locale di Torino dedicata all’offensive security e la costituzione di Sababa Security Iberia, Bari rappresenta un altro importantissimo traguardo del 2022”, ha commentato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security. “È un ulteriore tassello che si aggiunge a un percorso di fortissima crescita – iniziata ed agevolata dalla quotazione in borsa – che ha visto un notevole rafforzamento strutturale, anche e soprattutto in termini di risorse umane”.

Sababa ha chiuso il 2021 con valore della produzione di 5,39 milioni (triplicato rispetto al 2020, il 70% è ricorrente) e utile netto di 539mila euro. Lo scorso luglio la società ha comunicato di aver sottoscritto tre contratti di valore complessivo 2,6 milioni di euro. Uno di 1,25 milioni con una primaria società del settore Energia (durata 72 mesi), per la fornitura del servizio Sababa MDR e relative tecnologie. Uno del valore di 712mila euro con una primaria società delle telecomunicazioni per un servizio di protezione gestita per gli ambienti fisici, virtuali e in cloud, della durata di 36 mesi. E il terzo di 640mila euro con una primaria catena italiana nel settore retail, della durata complessiva di 52 mesi, per un servizio gestito di protezione di tutti i sistemi endpoint in uffici, datacenter e negozi del cliente.