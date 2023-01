Secondo quanto riportato da Sky News, pochi mesi dopo aver licenziato quasi 1.000 dipendenti delle divisioni Xbox e Edge, Microsoft dovrebbe effettuare un’altra serie di licenziamenti nelle prossime settimane, con un impatto sul 5% della sua forza lavoro. Si prevede infatti che circa 11.000 dipendenti dei 220.000 di Microsoft sopporteranno il peso di questo nuovo e ingente taglio, anche se un analista di Wall Street citato da Sky News prevede che il numero potrebbe essere ancora più alto.

Allo stesso tempo, secondo un report di Bloomberg la nuova serie di licenziamenti è stata pianificata in risposta al previsto calo della domanda dovuto alle condizioni macroeconomiche e probabilmente avrà un impatto rilevante sui team di ingegneri di Microsoft. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023 Microsoft ha registrato la crescita più lenta degli ultimi cinque anni, dovuta in gran parte al dollaro forte e al continuo calo delle vendite di personal computer, che ha causato un crollo dell’utile netto del 14% a 17,56 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nel trimestre precedente, l’utile netto dell’azienda era rimasto relativamente stabile a 16,7 miliardi di dollari, con un aumento molto più modesto di appena il 2%. Secondo quanto riportato da The Business Insider, Microsoft ha inoltre congelato le assunzioni in diverse divisioni e per le nuove offerte di lavoro è ora necessario avere un’autorizzazione di livello dirigenziale (le nuove offerte di lavoro sono inferiori del 30% rispetto a quelle precedenti per posizioni analoghe all’interno dell’azienda).

Se queste notizie venissero confermate (per ora Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni), i nuovi licenziamenti saranno molto simili, per entità e natura, a quelli di Meta, Amazon e Salesforce, che hanno tutti citato le preoccupazioni macroeconomiche come motivo principale alla base della strategia di forte ridimensionamento.

Le grandi aziende tecnologiche hanno continuato a ridimensionarsi dall’agosto dello scorso anno fino a gennaio e, nei primi 18 giorni del 2023, 104 aziende tecnologiche hanno licenziato oltre 26.000 dipendenti, secondo i dati raccolti da layoffs.fyi. In tutto il 2022, secondo i dati dello stesso portale, 1.021 aziende hanno licenziato 154.036 dipendenti.