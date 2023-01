Da un nuovo report del Capgemini Research Institute emerge che, a fronte dei venti economici avversi, le aziende stanno adottando un approccio prudente agli investimenti. Per l’89% di esse le interruzioni nella supply chain rappresentano il rischio principale per la crescita del business, seguito dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dalla crisi energetica.

Di conseguenza, la resilienza della supply chain rappresenta la priorità principale, tanto che il 43% delle organizzazioni intende aumentare nel corso dell’anno gli investimenti in questo ambito, mentre il 39% punta a incrementare le risorse finanziarie destinate alla tecnologia per ridurre i costi e favorire la trasformazione del business. Le aziende di Stati Uniti e Cina daranno priorità alle questioni legate alla sostenibilità, mentre quelle europee lo faranno in misura minore.

Una priorità di nome supply chain

L’89% delle organizzazioni percepisce le interruzioni della supply chain come il rischio principale per la crescita del business nei prossimi 18 mesi, ancora prima dell’aumento dei prezzi delle materie prime (67%) e della crisi energetica (64%). Per minimizzare questo rischio, il 43% dei dirigenti aziendali prevede di aumentare gli investimenti nella supply chain nell’anno in corso e anche in seguito, con un incremento medio del 10,4% rispetto ai livelli attuali. Nello specifico, le aziende prevedono di investire maggiormente nelle tecnologie legate alla supply chain (che consentono miglioramenti in termini di agilità, trasparenza e visibilità) e nella diversificazione (di fornitori, produzione e partner di trasporto).

Tra gli interventi prioritari per diversificare la catena di fornitura ci saranno l’onshoring o il near-shoring per avvicinare i siti produttivi alla domanda, la territorializzazione dei fornitori e la diversificazione della base produttiva (cioè la riduzione della dipendenza da un’unica area geografica). I paesi dell’Europa occidentale hanno in programma di investire maggiormente nella diversificazione della catena di fornitura, mentre quelli dell’area Asia-Pacifico prevedono di puntare maggiormente sulle tecnologie a essa legate.

Investimenti tecnologici per ridurre i costi

Dal report emerge inoltre che il 39% delle organizzazioni prevede di aumentare gli investimenti in tecnologia nell’arco dei prossimi 12-18 mesi, mentre una quota analoga prevede di mantenerli ai livelli attuali. I dirigenti aziendali intendono ricorrere alla tecnologia soprattutto per ridurre i costi e prendere decisioni più rapide, sfruttando il cloud, i dati e gli analytics. Per proteggere maggiormente le loro aziende, quasi la metà degli intervistati stima inoltre di aumentare la spesa per la cybersecurity nel 2023.

Investimenti in sostenibilità

Secondo il report, negli ultimi 12-18 mesi le condizioni di mercato avverse hanno spinto oltre la metà delle organizzazioni a ridurre gli investimenti in sostenibilità, con solo il 33% che prevede di aumentarli nei prossimi 12-18 mesi, per quanto rappresentino una quota ridotta degli investimenti complessivi. Di conseguenza, meno di un terzo delle organizzazioni dichiara di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati. Tuttavia, negli Stati Uniti e in Cina le aziende prevedono di aumentare gli investimenti nei prossimi 18 mesi (rispettivamente il 41% e il 53% delle organizzazioni intervistate), controbilanciando in parte il calo osservato nell’ultimo anno.

L’aumento della pressione sugli investimenti in tema di sostenibilità può essere in parte dovuto al fatto che la maggior parte dei dirigenti aziendali considera questo tema come un obbligo oneroso piuttosto che un investimento per il futuro. Inoltre, secondo il 74% dei dirigenti intervistati la richiesta di prodotti e servizi sostenibili da parte dei clienti è diminuita, in quanto molti di loro non sono disposti a pagare un prezzo più alto per prodotti, servizi e soluzioni più green nell’attuale scenario macroeconomico.

Le organizzazioni dovrebbero invece privilegiare gli investimenti in sostenibilità e accelerare la loro transizione verso un’economia meno dipendente dall’energia e dalle risorse come investimento per il futuro; è stato infatti dimostrato che sostenibilità e risultati economici positivi non si escludono a vicenda, tanto che le aziende leader nella sostenibilità registrano anche risultati migliori rispetto alla media del settore.

La ricerca di talenti tra lavoro ibrido e da remoto

Dal momento che i modelli di lavoro ibrido stanno diventando un fenomeno diffuso e che un numero sempre crescente di dipendenti si aspetta flessibilità nel quotidiano, i leader aziendali pianificano di destinare la maggior parte degli investimenti legati al personale su strategie e politiche di questo tipo nel 2023. Infatti, il 65% dei intervistati prevede di investire e implementare opzioni di lavoro ibrido e il 61% ha intenzione di optare per soluzioni permanenti di lavoro da remoto per i profili che richiedono meno supervisione e lavoro in team.

Tuttavia, secondo il report, le organizzazioni stanno pianificando di ridurre gli investimenti in aree strategiche come employee experience (39%), upskilling/reskilling (36%) e diversity (35%) nei prossimi 12-18 mesi; dal momento che la concorrenza per aggiudicarsi i migliori talenti continua a limitare le prospettive di crescita, i brand che vogliono continuare a essere attrattivi dovrebbero puntare su questi aspetti.