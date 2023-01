Le scarse vendite di chip per PC e server hanno fatto crollare il fatturato di Intel nel quarto trimestre del 2022 del 32% rispetto all’anno precedente, causando una perdita netta di 664 milioni di dollari per il trimestre in esame. Anche le prospettive per il primo quarto del 2023 non sono ottimistiche: l’amministratore delegato Pat Gelsinger ha dichiarato agli analisti: “I risultati e la guidance per il primo trimestre sono inferiori alle nostre aspettative”.

Tuttavia, Gelsinger ha anche dichiarato che Intel sta “lavorando diligentemente per affrontare le sfide poste dalle attuali tendenze della domanda” e che l’azienda continua ad avere fiducia nei suoi piani e nella sua strategia a lungo termine. Intel ha subito i maggiori cali nelle sue due business unit più importanti, con il Client Computing Group (CCG) e il Data Center and AI Group (DCAI) che hanno registrato un calo dei ricavi su base annua rispettivamente del 36% e del 33%.

Intel è la più colpita dal calo del mercato PC

L’unità CCG, che produce CPU per desktop e laptop, ha registrato un fatturato di 6,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 10,3 miliardi dell’anno precedente. Questa caduta libera può essere in gran parte attribuita a un crollo significativo e continuo del mercato dei PC. Un recente report di IDC ha rilevato che le vendite di PC sono diminuite del 28,1% nello stesso periodo, tendenza riscontrata anche da Canalys e Gartner, le cui stime hanno indicato un calo rispettivamente del 29% e del 28,5%. Gartner ha riferito che si tratta del calo più marcato da quando ha iniziato a monitorare il mercato dei PC a metà degli anni Novanta.

Nonostante questa crisi del mercato PC sia destinata a continuare anche nei prossimi mesi (ma non si sa ancora in che entità), Gelsinger ha osservato che l’utilizzo dei PC rimane forte e che le persone continuano a usarli per le stesse cose per cui li usavano all’apice del passaggio al lavoro a distanza indotto dalla pandemia. Di conseguenza, il “valore duraturo e crescente che i PC hanno nella nostra vita quotidiana è motivo di ottimismo per il futuro”, ha continuato Gelsinger.

L’unità DCAI, che produce chip per server, memorie e field-programmable gate array, ha visto il suo fatturato per il trimestre scendere a 4,3 miliardi di dollari dai 6,4 miliardi dell’anno precedente. Il direttore finanziario di Intel, David Zinsner, ha dichiarato che il calo è stato in gran parte determinato dalla minore domanda e dalla concorrenza.

Tuttavia, ci sono all’orizzonte nuovi chip che potrebbero invertire l’attuale tendenza. Gelsinger ha dichiarato che Intel sta già riscontrando una domanda significativa da parte dei clienti per i suoi processori scalabili Xeon di quarta generazione, Sapphire Rapids, aggiungendo che prevede un ulteriore aumento nel corso dell’anno. Intel prevede inoltre di lanciare i processori Xeon di quinta generazione per server (Emerald Rapids) nel corso del 2023 e di farli seguire nel 2024 dai chip per server Granite Rapids e Sierra Forest, i primi a presentare un mix di core ad alte prestazioni e ad alta efficienza.

L’unità Network and Edge, che produce chip per prodotti di rete, ha registrato un fatturato di 2,06 miliardi di dollari nel trimestre, in calo dell’1% rispetto all’anno precedente, mentre la divisione Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) ha registrato un aumento dell’1% del fatturato, pari a 247 milioni di dollari.

Sebbene Intel abbia registrato una crescita dei ricavi a due cifre nei segmenti Mobileye e Intel Foundry Services (IFS), con un aumento rispettivamente del 59% a 565 milioni di dollari e del 30% a 319 milioni di dollari, il successo di queste divisioni minori non è stato sufficiente a bilanciare i danni causati dai gravi rallentamenti registrati dalle divisioni CCG e DCAI.

Nonostante le cifre deludenti, Gelsinger si è però detto ottimista per l’anno in corso. “Le nostre ambizioni sono pari alla nostra passione e i nostri sforzi nei settori della produzione, della progettazione e dei prodotti sono sulla buona strada per guidare la nostra trasformazione grazie a IDM 2.0”, ha concluso Gelsinger riferendosi alla strategia biennale di Intel per la produzione e l’innovazione.