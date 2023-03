HPE (Hewlett-Packard Enterprise) ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di Axis Security, provider specializzato in cloud security. Questa acquisizione consentirà ad HPE di espandere le proprie funzionalità di sicurezza edge-to-cloud offrendo una soluzione unificata Secure Access Services Edge (SASE) per soddisfare la crescente domanda di soluzioni integrate di rete e sicurezza fornite as-a-service. La piattaforma Security Services Edge (SSE) di Axis Security si propone di migliorare le prestazioni delle applicazioni e di aumentare la sicurezza della rete, alla luce dell’aumento del numero di utenti da remoto e della continua migrazione delle applicazioni verso il cloud.

La nuova piattaforma in cloud si baserà sull’offerta esistente di Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) e di firewall di rete di Aruba. Questa combinazione fornirà una soluzione SASE completa edge-to-cloud, assicurando che i controlli di sicurezza Zero Trust possano essere applicati a persone e dispositivi, indipendentemente dal luogo in cui essi si connettono (nelle sedi centrali, nelle diverse filiali, a casa o in viaggio).

Axis Security fornisce una piattaforma SSE cloud-native, Atmos, che offre l’accesso autenticato alle applicazioni private del network edge, un gateway web sicuro (SWG) per salvaguardare l’accesso degli utenti a Internet e un broker di sicurezza dell’accesso al cloud (CASB) che garantisce un accesso sicuro in linea alle applicazioni SaaS, oltre al Digital Experience Monitoring (DEM) per fornire informazioni sull’esperienza degli utenti.

“La nostra piattaforma SSE è un complemento naturale alle offerte SD-WAN, firewall di rete e segmentazione dinamica di Aruba. Insieme realizzeremo una piattaforma SSE unificata, progettata per estendere la connettività all’edge attraverso una combinazione di servizi di accesso moderni, che lavorino tutti insieme in armonia” ha affermato Dor Knafo, CEO di Axis Security.

Inoltre, anche la piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake integrerà la piattaforma cloud-native SSE di Axis Security, offrendo ai clienti un unico abbonamento mensile senza spese di gestione. I clienti possono implementare queste soluzioni flessibili as-a-service con un rischio ridotto e un investimento iniziale minimo, oltre a poterle scalare in base alla necessità.