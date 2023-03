Il Gruppo Dylog ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di CMH srl, startup campana specializzata in progetti e applicazioni web e mobile.

L’operazione, spiega una nota, ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le competenze di Dylog nello sviluppo di App mobile e web, e nei servizi di e-commerce e User Experience Design.

CMH ha un fatturato di 200mila euro, 7 dipendenti e 700 clienti attivi. È stata fondata nel 2017 in provincia di Caserta, e come spiega la nota si è subito distinta come startup innovativa realizzando soluzioni integrate web e mobile, come la piattaforma per la gestione delle donazioni HelpMe. Dal 2019, CMH ha poi realizzato EasyAppear, piattaforma per lo sviluppo di app mobile, e ha rafforzato la sua competenza nel settore Ho.Re.Ca sviluppando soluzioni per il retail, come MallBox RT e Campania Food, e partecipando alle più importanti fiere di settore.

L’obiettivo di CMH con l’ingresso nel Gruppo Dylog, precisa la nota, è rafforzare la propria esperienza e capacità nel panorama delle moderne piattaforme digitali multiservizi, con un’attenzione specifica alle integrazioni con il software di terzi, in particolare attraverso lo sviluppo di App, totem di self ordering, e-commerce, POS, servizi di brand identity e grafica digitale.

“Siamo sicuri che l’ingresso nel gruppo Dylog – spiega nella nota Giuseppe De Francesco, Amministratore delegato di CMH srl – ci consentirà di rafforzare la nostra competenza nello sviluppo di soluzioni integrate web e mobile, da sempre mission della nostra azienda”.

“L’acquisizione di CMH – dichiara Rinaldo Ocleppo, Presidente di Dylog Italia Spa (nella foto) – ci consente di capitalizzare un’esperienza importante nello sviluppo di App mobile e nel mondo e-commerce, elementi fondamentali oggi per fornire ai nostri clienti strumenti digitali di qualità e di valore per il loro lavoro. Avevamo già sperimentato la collaborazione con CMH e questo ulteriore passaggio ci permette di ampliare la nostra offerta nei settori della ristorazione e del retail e di espanderci in altri comparti strategici”.