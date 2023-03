Finix Technology Solutions, la società italiana di servizi IT partner esclusivo di Fujitsu in Italia, ha annunciato un accordo con il cloud provider italiano ReeVo, quotato alla Borsa Italiana, per l’offerta di pacchetti “chiavi in mano” di migrazione nel cloud rivolti specialmente alle piccole e medie imprese italiane.

La partnership come spiega un comunicato si inserisce fra le iniziative di Finix per rafforzare il proprio posizionamento strategico di “Cloud Service Provider”, cioè di fornitore di servizi di consulenza per la migrazione all’hybrid cloud. In questo processo Finix conta appunto sulle soluzioni Fujitsu di cui è rappresentante esclusivo per l’Italia.

Quanto a Reevo, il comunicato lo presenta come il cloud provider italiano focalizzato sui servizi di infrastruttura, archiviazione e Cyber Security che consente alle aziende di proteggere e custodire il proprio patrimonio di dati nello spazio sicuro garantito dalla prima “cassaforte digitale”. ReeVo eroga i propri servizi tramite quattro Data Center certificati TIER IV dislocati sul territorio italiano, e conta su un canale di distributori selezionati e Business Partner.

“Un’alleanza importante per presidiare il segmento degli ambienti SAP”

In questo quadro, l’alleanza punta a sfruttare i punti di forza di Finix e ReeVo per offrire una soluzione “chiavi in mano”, composta come spiega la nota da uno spazio sicuro nel cloud e da un’innovativa suite di servizi di consulenza per la migrazione.

Al progetto congiunto, Finix porta in dote la sua rete di rivenditori, un’ampia gamma di competenze tecniche per la migrazione al cloud, in particolare in ambiente SAP, nonché la profonda conoscenza e capacità di integrazione di soluzioni come quelle di VMware, Nutanix e NetApp, tutte partner di Fujitsu.

“L’accordo con ReeVo ci permette di rafforzare ulteriormente il ruolo che abbiamo scelto di recitare sul mercato, orientando le nostre scelte strategiche sempre più verso la valorizzazione dei prodotti e dell’offerta Fujitsu per la migrazione verso il cloud ibrido e aggiungendo la nostra competenza ed esperienza come consulenti di innovazione tecnologica”, commenta nel comunicato Giovanni Landi, Portfolio Director di Finix Technology Solutions. “Con ReeVo, che come noi è da anni impegnata nel favorire e facilitare la migrazione delle aziende italiane, saremo ancora più vicini alle piccole e medie imprese del nostro Paese”.

“La collaborazione con Finix ci aiuta nel percorso di sensibilizzazione delle aziende ai vantaggi dell’adozione del cloud, in modo confidente e sicuro. In particolare, questa alleanza è per noi importante per presidiare ulteriormente il segmento degli ambienti SAP”, aggiunge Carmelo Pesce, Channel Manager di ReeVo SpA.