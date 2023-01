Il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, ha comunicato ai dipendenti che l'azienda ridurrà la sua forza lavoro globale di circa il 6%, equivalente a circa 12.000 dipendenti.

