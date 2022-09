Capgemini ha annunciato l’apertura anche in Italia di Capgemini Invent, la business line dedicata alla business transformation tramite innovazione e design.

La divisione avrà uffici a Roma e Milano, e sarà guidata da Raffaella Santoro (nella foto), nominata recentemente appunto Managing Director di Capgemini Invent in Italia. Santoro, spiega una nota, ha oltre 22 anni di esperienza in strategia e business development, trasformazione digitale, sales e marketing, ed è stata alla guida dei programmi di crescita e trasformazione di società come Ferrero (in cui ha lavorato negli ultimi 8 anni), McKinsey & Co., e Nokia.

In Italia Capgemini Invent offrirà il suo portafoglio completo di servizi, che comprende tre aree: Customer First (a cura di frog), Intelligent Industry ed Enterprise Transformation. L’obiettivo, precisa il comunicato, è portare valore aggiunto ai clienti in Italia dando forma alla loro agenda in materia di trasformazione digitale e fornendo loro gli strumenti per definire “il futuro” del loro business e per implementarlo su scala con il supporto di altre realtà del Gruppo.

Il team italiano comprende come accennato frog, lanciata in Italia lo scorso maggio – mese in cui Capgemini aveva anche annunciato un piano di assunzioni da 3300 persone nel nostro paese – ed è attualmente composto da strategist, data scientist, product ed experience designer, esperti di brand e tecnologie, con l’intenzione di espandersi ulteriormente e crescere a livello locale. Il team, spiega la nota, porta già con sé un bagaglio di solide esperienze nei settori Financial Services, Manufacturing, CPG, Retail & Luxury, e Telecommunications e si espanderà presto anche in altri settori.

“Il Sud Europa è un mercato strategico per Capgemini. Con il recente lancio di frog in Italia abbiamo costruito una solida reputazione per i nostri servizi di customer experience, marketing e design. Ora siamo orgogliosi di espandere ulteriormente la nostra presenza nella regione con il lancio del nostro portafoglio completo di servizi targato Capgemini Invent. Infine, sono molto lieto di dare il benvenuto a Raffaella Santoro: non vedo l’ora di lavorare assieme a lei per realizzare le nostre ambizioni di business e i nostri piani di crescita nel Paese”, commenta nel comunicato Cyril Garcia, CEO di Capgemini Invent e membro del Group Executive Board,

“L’Italia sta sperimentando un forte percorso di crescita sostenuto dai continui progressi tecnologici e dalla digitalizzazione. Le aziende hanno bisogno di un partner strategico come Capgemini che le aiuti ad abbracciare questo cambiamento, a identificare le opportunità, a dare forma a nuove strategie, articolare un piano e implementare un’agenda per raggiungerlo. Sono orgogliosa di avere l’opportunità di guidare e far crescere il team di Capgemini Invent in Italia”, aggiunge Raffaella Santoro, Managing Director di Capgemini Invent in Italia.