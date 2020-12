Business International e Uninettuno insieme per una nuova digital culture italiana

Fiera Milano Media – Business International e l’Università Telematica Internazionale Uninettuno hanno annunciato la firma di una partnership triennale che vedrà le due realtà, attive nell’alta formazione accademica e professionale, unire le proprie forze per offrire innovativi percorsi di digital learning a chiunque voglia implementare nuove skill e conoscenze, o anche semplicemente approfondire alcuni aspetti della propria materia di interesse, con una particolare attenzione a tematiche economiche, finanziarie e di management.

L’accordo avrà l’obiettivo di valorizzare le strategie di crescita, lo sviluppo di nuovi modelli e piattaforme digitali, la consolidata esperienza nel campo dell’alta formazione e, in particolare, per Fiera Milano Media – Business International rappresenta anche l’ultimo passo di un 2020 che ha visto lo sviluppo di una vera e propria trasformazione digitale della propria offerta, per rispondere alle esigenze di una nuova normalità.

A partire dal marzo 2020, infatti, la media company del Gruppo Fiera Milano e la sua business unit hanno affrontato il nuovo paradigma, ovvero il cambiamento della vita umana e quindi del business che stava e sta avvenendo, e di conseguenza quello delle manifestazioni fieristiche e degli eventi formativi.

Fin dalla primavera di quest’anno tutto il programma educational per manager e aziende di Business International è migrato in remoto, sperimentando piattaforme e ampliando i propri settori di informazioni e conoscenza e quindi di ricerca e sviluppo di prodotti, come avvenuto per le manifestazioni di alta formazione per C-Level di The Business Leaders Summit, il festival AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications (dedicati alle applicazioni dell’intelligenza Artificiale), il Ceo Italian Summit & Awards e nella prima edizione del Milan Fintech Summit.

Tutte qualità, queste, che sono alla base della nuova proposta formativa e del modello di apprendimento e insegnamento su Internet che caratterizza UNINETTUNO, un modello sviluppato in oltre 25 anni di ricerca dal Rettore Maria Amata Garito e dal suo team che ha portato alla creazione di un cyberspazio didattico dove docenti e studenti di tutto il mondo interagiscono tra loro e costruiscono insieme conoscenza.

Attraverso la partnership con Business International, l’Università intende contribuire al rilancio istituzionale ed economico del Paese in un momento delicato nel quale è necessario mettere la tecnologia al servizio di ogni ambito sociale, a partire da quello aziendale e della formazione.

L’offerta formativa in partnership con Business International è progettata per garantire flessibilità nella fruizione dei percorsi di formazione in linea con le esigenze di manager e professionisti e sarà sviluppata tenendo conto, in particolare, delle nuove competenze digitali richieste dal mercato del lavoro, al fine di formare e riqualificare il personale delle aziende italiane e offrire opportunità di formazione continua per migliorare le performance, la competitività e rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica e alle esigenze della società digitale in cui viviamo.