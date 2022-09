Ally Consulting, società specializzata in consulenza IT e soluzioni per l’impresa 4.0, e Gold Partner di Infor, ha annunciato il consolidamento della partnership con FasThink, system integrator milanese specializzato in sistemi di identificazione automatica per logistica e manufacturing.

Le due società avevano annunciato due anni fa una partnership per integrare il sistema gestionale ERP di Infor dedicato al manufacturing con la piattaforma middleware CONNECT di FasThink, che garantisce il monitoraggio e lo scambio di dati e informazioni tra macchine di produzione e sistema ERP.

Il rafforzamento della partnership, spiega una nota, ha come finalità l’affiancamento delle medie e grandi aziende nello sviluppo di un percorso di trasformazione digitale, che parte dalla definizione del contesto di sviluppo, per arrivare alla finalizzazione della soluzione tecnologica nell’”ultimo miglio”. In particolare, per le aziende manifatturiere i progetti riguardano la riqualificazione e il ridisegno dei processi di fabbrica e di monitoraggio delle performance degli impianti, attraverso l’ottimizzazione della raccolta dati sul campo che conduce a una riduzione dei margini di errore e a un aumento dell’efficienza.

L’approccio human-centered di ally Consulting, spiega una nota, si combina con l’innovativa offerta di FasThink di tecnologie per il magazzino come sistemi wireless pick to light, eKanban sensor, RFID, AMR mobile robot e IoT, per offrire una risposta concreta e performante sia a livello gestionale che tecnologico, fino “al bordo macchina”.

Proprio in questo panorama si è concretizzato un progetto condiviso di Industria 4.0 con un’azienda nel settore della meccanica, dove, attraverso la connessione tra linee di produzione e sistema gestionale ERP si è ottenuto un sensibile miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi e il loro monitoraggio in tempo reale.

“Fin dall’inizio la partnership strategica con ally Consulting ha avuto l’obiettivo di unire le forze per portare maggiore valore aggiunto al mercato negli ambiti in cui rispettivamente operiamo. In particolare, come FasThink mettiamo a disposizione un know-how di prim’ordine nella soluzione delle criticità IT “dell’ultimo miglio” e “bordo macchina”, oltre a sistemi e tecnologie di nuova generazione tra i più innovativi per il manufacturing e la logistica wireless 4.0”, dichiara nella nota Marco Marella, General Manager, FasThink.

“Siamo orgogliosi di continuare la collaborazione con FasThink. La nostra è una forte alleanza che ha l’obiettivo di offrire ai clienti un unico interlocutore in grado di supportarli in modo completo in tutto il processo di digitalizzazione del magazzino e della produzione, offrendo competenze in ambito funzionale e tecnologico di elevata qualità” afferma nel comunicato Paolo Aversa, Managing Director di ally Consulting.