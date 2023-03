Il Bando “GUUE”, gara suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei Servizi di Sviluppo Applicativo dell’INPS, per un valore totale di circa un miliardo di euro, pubblicata dalla stessa INPS il 21 febbraio scorso, è il primo passo concreto con cui si avvia l’attività di 3-I SpA, la nuova software house pubblica costituita lo scorso dicembre (ne avevamo parlato qui in dettaglio).

Lo ha annunciato Claudio Anastasio, Presidente della società, creata per occuparsi di sviluppo di software e servizi IT per i tre enti INPS, Inail e Istat, a margine dell’evento “Cybersecurity Italia 2023”, e in un post firmato sul proprio profilo LinkedIn.

“Ringrazio il presidente Tridico (presidente di INPS, ndr), per avere in pochi mesi fatto di tutto per dare a 3-I quanto necessario per operare. Manca ancora molto, ma questa gara è il primo passo e a breve arriveranno anche le strutture operative interne per rendere reali le economie di scala, il risparmio economico e – soprattutto – la potenza innovativa”, scrive Anastasio.

“La gara INPS indetta dal presidente Tridico va nella giusta direzione di coinvolgere le migliori competenze pubbliche e private ed è, di fatto, il battesimo di 3-I, che partendo dalla gestione della gara, costituirà nei prossimi tre anni il polo strategico di informatica del welfare nazionale”, si legge nel post.

I prossimi passi sono operativi, continua Anastasio. “Oltre alla gara, che sarà gestita da 3-I come da suo statuto e seguendo la visione del presidente Tridico, 3-I a breve avvierà le assunzioni di personale per la creazione della struttura operativa, diventando di fatto il motore della digitalizzazione dell’Italia”.

Gara Inps, i 4 lotti in dettaglio

L’appalto come accennato ha un valore totale stimato di circa un miliardo (precisamente 981 milioni e 339.926,56 euro), IVA esclusa, ed è suddiviso in 4 lotti di durata 36 mesi, soggetti a rinnovo. Il Lotto n.1, che prevede servizi di sviluppo software, consulenza, assistenza, manutenzione e riparazione in ambito “Entrate e contributi”, ha un valore di circa 217,5 milioni.

Il Lotto n.2 prevede le stesse tipologie di servizi in ambito “Prestazioni pensionistiche, Assistenza e Sostegno del Reddito”, e ha un valore stimato di circa 481,2 milioni.

Il Lotto n.3 prevede servizi di consulenza in sistemi informatici e loro ripristino, assistenza informatica e tecnica, riparazione e manutenzione in ambito “Funzioni di supporto al funzionamento e trasversali”, e ha un valore di circa 265,2 milioni. E infine il Lotto n.4 prevede servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica in ambito “Governance, PMO e Compliance”, per un valore stimato di 17,5 milioni.

Il termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione è fissato per il 5 aprile prossimo alle ore 16.

sempre all’evento Cybersecurity Italia 2023, Anastasio ha anche parlato della sperimentazione in corso di “una nuova tecnologia in ambito cybersecurity a livello nazionale”, con obiettivo di “metterla a terra entro luglio di quest’anno”. Il Presidente di 3-I però non ha fornito ulteriori dettagli né sul perimetro né sul contesto di questa iniziativa, per motivi di riservatezza.

Immagine: FabioMitidieri / Shutterstock.com