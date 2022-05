Il digitale per manager non digitali, un corso di GS1 Italy e SDA Bocconi

GS1 Italy ha aperto le iscrizioni a “Digital Innovation per non Digital Manager”, un corso formativo per senior e middle manager delle aziende del largo consumo e della GDO – con un particolare invito alle funzioni Marketing, Sales, Business & product development, Supply chain e Operations – sviluppato con SDA Bocconi School of Management.

Il corso è riservato a manager delle aziende utenti di GS1 Italy, che sono circa 40mila.

L’obiettivo, precisa una nota, è fornire una visione strategica del ruolo delle nuove tecnologie e del loro impatto sulle attività e contribuire alla crescita e omogeneizzazione della cultura e delle competenze digitali dei responsabili di funzione delle aziende associate.

Il corso è disponibile sia in presenza (con lezioni presso il Campus SDA Bocconi a Milano, e una giornata esperienziale nell’innovation center di GS1 Italy, sempre a Milano), sia online, con un percorso intensivo di 16 ore circa, fruibile da remoto in qualsiasi momento, e si articola in diversi moduli tematici.

Una parte è dedicata a Digital Innovation e Transformation e all’analisi di “ambiti e casi” di innovazione digitale di valore nel largo consumo e nella GDO, tra scenari, trend, sostenibilità e tecnologie digitali. Vengono inoltre approfondite tematiche di integrazione, digital supply chain management e digital operations, e marketing analytics, social branding e omnichannel marketing, e successivamente eCommerce e multicanalità, agile transformation e management per gestire i progetti e sostenere l’innovazione nei processi. La parte conclusiva si sofferma su analisi delle condizioni di contesto che facilitano l’innovazione digitale, lo sviluppo della capacità di problem solving, il processo creativo secondo il design thinking e la tematica dei digital workers e dei workplace digitali ibridi.

Le classi, sottolinea il comunicato, saranno volutamente costruite in maniera eterogenea sia per tipologia aziendale che per funzioni, e anche i docenti SDA Bocconi porteranno competenze ed esperienze complementari. In questo modo, verrà offerta l’opportunità di riflettere su nuovi spazi di collaborazione e lavoro comune abilitati dalla trasformazione digitale, oltre che sulla valorizzazione del capitale umano disponibile nelle aziende italiane del settore, aiutando i partecipanti a comprendere come contribuire al meglio al cambiamento digitale delle proprie organizzazioni e come indirizzare e valorizzare il contributo dei giovani.