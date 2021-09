ICOS distribuisce in Italia la Continuous Intelligence di Sumo Logic

ICOS, il distributore a valore aggiunto di soluzioni di infrastruttura IT e cybersecurity con sede a Ferrara, ha annunciato una partnership per la distribuzione in Italia delle soluzioni di Sumo Logic, specialista californiana di Continuous Intelligence.

Sumo Logic fornisce una piattaforma cloud-native di Continuous Intelligence, in grado di raccogliere in tempo reale dati e informazioni sullo stato degli applicativi software, della sicurezza, e delle operazioni aziendali. Poiché sempre più aziende implementano le applicazioni direttamente in cloud, spiega un comunicato, il monitoraggio e la sicurezza di queste applicazioni richiedono un nuovo approccio alla raccolta, gestione e comprensione dei dati.

“Stiamo assistendo a un aumento della domanda di servizi di sicurezza basati sul cloud in tutta Europa, poiché sempre più aziende e service provider stanno spostando in cloud le loro applicazioni. I Security Operations Center tradizionali non riescono a tenere il passo con il volume di dati generati dalle applicazioni cloud-native. Questi team hanno quindi bisogno di supporto per trasferire in cloud le loro operazioni. Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con ICOS, grazie al lavoro congiunto in ambito Security Orchestration, Automation and Response (SOAR), Cloud Security Incident ed Event Management (SIEM). Queste soluzioni offrono ai partner e ai service provider la via ideale per implementare efficacemente operazioni di sicurezza, analisi e processi di automazione direttamente in cloud”, dichiara Iain Chidgey, Vice President EMEA di Sumo Logic nel comunicato, che evidenzia una serie di riconoscimenti ottenuti da Sumo Logic sul mercato EMEA: Best SIEM Solution for the 2021 SC Awards Europe, Best DevOps Security Tool for the 2021 DevOps Excellence Awards, e Best SIEM Solution for the 2021 Global InfoSec Awards.

“Siamo felici della nuova partnership con Sumo Logic, a seguito dell’acquisizione di DFLabs. Possiamo finalmente offrire ai nostri partner una soluzione cloud-native completa di SOAR, SIEM e Cloud Security Analytics, e siamo entusiasti delle nuove opportunità che potremo sviluppare sia in Italia che nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera, ndr)“, commenta nel comunicato Federico Marini, Managing Director di ICOS SpA & ICOS Deutschland GmbH.