Icos distribuirà in Italia le soluzioni SASE di Cato Networks

Icos, il distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT con sede a Ferrara, ha annunciato un accordo di distribuzione con Cato Networks, fornitore di soluzioni di networking basate su architettura SASE.

Icos fornirà quindi le soluzioni di networking e sicurezza “cloud-native” di Cato Networks ai partner di canale e ai Managed Service Provider (MSP) attivi sul territorio italiano.

Cato Networks, spiega una nota di Icos, ha aperto la strada alla convergenza di networking e sicurezza nel cloud: “In conformità con il framework Secure Access Service Edge (SASE) definito da Gartner, Cato Networks è la prima piattaforma SASE al mondo, che fa convergere SD-WAN e sicurezza della rete in un servizio cloud globale. Cato ottimizza e protegge l’accesso alle applicazioni per tutti gli utenti e tutte le sedi, sostituendo i prodotti di sicurezza e i servizi di rete legacy con una rete globale agile e sicura, pronta per rispondere a qualsiasi futura evenienza”.

“La tecnologia SASE offre un servizio vitale per l’accesso sicuro e veloce dei lavoratori remoti e per la connettività sicura tra sedi, uffici e data center globali”, commenta nel comunicato Federico Marini, Managing Director di Icos. “L’offerta Cloud SASE di Cato Networks si inserisce perfettamente nel nostro robusto portfolio di security in quanto consente agli MSP e agli altri partner di Icos di approcciare il mercato con servizi di elevato contenuto tecnologico per la massima protezione dei clienti, ora e in futuro”.

“Il profilo a valore aggiunto di Icos e Cato Networks si adattano perfettamente. Avevamo già clienti finali nel mercato italiano. Con Icos possiamo ampliare il nostro portafoglio di partner e consentire a più imprese italiane e a quelle con uffici in Italia di beneficiare della piattaforma SASE globale di Cato”, aggiunge Mark Draper, EMEA Channel Director Cato Networks.

I partner di Icos, si legge nel comunicato, potranno avvantaggiarsi di un team tecnico particolarmente preparato, di servizi commerciali di livello elevato e di una divisione marketing in grado di supportarli efficacemente con attività di sviluppo della domanda. I partner e in particolare gli MSP avranno a altresì a disposizione un programma di partnership caratterizzato da una flessibilità commerciale espressamente disegnata per ridurre i rischi e massimizzare i profitti, con la possibilità di accreditarsi per fornire supporto di primo livello qualificato e incrementare in tal modo la propria efficacia commerciale.