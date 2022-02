IBM e SAP hanno annunciato un rafforzamento della partnership che riguarda RISE with SAP, l’offerta “business as a service” di soluzioni e servizi per la migrazione a SAP4/HANA, la principale piattaforma ERP in cloud di SAP.

L’annuncio comprende due novità. La prima è la promozione di IBM a “premium supplier” di RISE with SAP, nel senso che IBM, spiega un comunicato, è il primo partner SAP a fornire i servizi tecnici gestiti connessi al pacchetto RISE with SAP insieme ai servizi di cloud infrastructure su IBM Cloud.

La seconda è l’annuncio del nuovo programma BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, un portafoglio completo di servizi di consulenza, tecnici, di application management e di cloud implementation per accompagnare le aziende utenti nella migrazione a SAP4/HANA.

ADV Sanità in Italia, i sei pilastri per una cybersecurity più efficiente Bitdefender - Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricerca Bitdefender nel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricercanel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare LEGGI TUTTO

IBM con queste novità si rivolge soprattutto alle aziende con strategie di hybrid cloud, che hanno necessità di mantenere almeno parte dell’ambiente ERP in casa, ma che comunque vogliono poter gestire workload mission-critical nel cloud.

Per le aziende che cercano di adottare strategie di cloud ibrido, spostare i carichi di lavoro e le applicazioni portanti per la loro operatività richiede un ambiente cloud altamente protetto e affidabile. Con l’annuncio della nuova opzione premium supplier con IBM per RISE with SAP, sono ora disponibili tutti gli strumenti per accelerare la migrazione dei workload dei software SAP on-premise verso IBM Cloud, con il supporto di funzionalità di security leader nel settore.

I servizi e soluzioni di Breakthrough with IBM for RISE with SAP utilizzano flussi di lavoro intelligenti per ottimizzare le operazioni e forniscono un modello di ingaggio che aiuta a pianificare, eseguire e sostenere la trasformazione del business a 360 gradi. Il programma offre anche flessibilità e opportunità di scelta per migrare i carichi di lavoro delle soluzioni SAP nel public cloud con il supporto di esperti del settore.

Inoltre, la migrazione a SAP S/4HANA su IBM Cloud dai data center on-premise è progettata per offrire potenzialmente i seguenti vantaggi, come delinea uno studio di IDC promosso da IBM:

Ritorno sull’investimento: la migrazione a SAP S/4HANA su IBM Cloud ha portato a un aumento dei ricavi fino al 90% per le organizzazioni che hanno effettuato la transizione

la migrazione a SAP S/4HANA su IBM Cloud ha portato a un aumento dei ricavi fino al 90% per le organizzazioni che hanno effettuato la transizione Riduzione dei costi: oltre l’80% delle organizzazioni ha affermato di aver sperimentato una riduzione dei costi operativi

oltre l’80% delle organizzazioni ha affermato di aver sperimentato una riduzione dei costi operativi Maggiore produttività: 9 aziende su 10 hanno rilevato un miglioramento nella produttività dopo la migrazione a SAP S/4HANA su IBM Cloud

IBM e SAP lavorano già con centinaia di imprese in tutto il mondo su migliaia di progetti per modernizzare sistemi e processi di business basati su un approccio open hybrid cloud. Tra le collaborazioni recenti figurano quelle con Coca-Cola European Partners, Parle Products, Harmont & Blaine, Puravankara Ltd e Virgin Megastore KSA.